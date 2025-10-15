Felicia Mercado presenta a su pareja que es 44 años menor que ella

Una de las parejas más famosas del medio en estos momentos es la de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quienes fueron severamente criticados en su momento por la diferencia de edad (y hoy por otros temas). Sin embargo, apareció Felicia Mercado para llevarse los focos pues su pareja es 44 años menor que ella. Este es el nombre de su enamorado y se informa a qué se dedica.

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella TV Azteca [VIDEO] Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Te puede interesar - ¿Por qué Mariana Seoane criticó a Susana Zabaleta?

Te puede interesar - ¿Cuántos años le lleva Susana Zabaleta a Ricardo Pérez?

¿Quién es la pareja de Felicia Mercado?

El joven de 21 años fue entrevistado recientemente por la revista TVyNotas tras publicarse unas imágenes donde se les vio saliendo de un restaurante de la Ciudad de México. Brandon Zariñan fue participante de un programa de televisión y se dedica al medio. Abiertamente dijo que está saliendo con la artista, quien se divorció de su marido de 25 años en el 2021, Eugenio Santoscoy.

“Oficialmente, no le he dicho que seamos novios, pero no lo descarto. Ya nos dimos unos besos. Quiero que sea mi novia” ... “Sonará a cliché, pero la edad es un número. Recuerdo incluso desde que iba a la primaria me enamoré de mi maestra de inglés… Para mí es normal”.

¿Qué ha dicho Felicia Mercado sobre esta revelación?

La actriz de 65 años en estos momentos no ha dicho nada respecto de esta revelación. Realmente se encuentra enfocada en el trabajo y es lo que presumen en las redes sociales. Es decir, ha mantenido el silencio, aunque no sería extraño que en próximos días exista alguna declaración respecto de su relación con el joven artista.

Entonces, por el momento no se puede indicar nada más, pues solamente Brandon ha indicado algo respecto de la relación que según estas declaraciones… todavía no da el siguiente paso. Sin embargo, de inmediato se hizo eco de la situación, recordando a la hoy polémica pareja de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.