Lola Cortés destroza en críticas a La Bea y Kim Shantal, así fue el momento

Las bromas en La Granja VIP suelen ser parte del ambiente, pero esta vez la dinámica se convirtió en una improvisada competencia de talentos que terminó con críticas inesperadas, muchas risas… y algunas lágrimas. Todo comenzó como una broma, pero terminó por ser un episodio que pocos olvidarán.

¿Por qué Lola Cortés criticó a La Bea y Kim Shantal?

Mientras se preparaban una botana en la sala principal, La Bea decidió jugar con Teo y Lola Cortés a que estaba audicionando para un concurso de canto. Entre carcajadas, le pidió a Lola que la evaluara con seriedad como si estuviera en La Academia. Lo que empezó como juego se tornó un poco más serio cuando Lola notó que La Bea tenía dificultades al cantar, por lo que comenzó a darle consejos técnicos reales. Incluso le dijo que no sabía bailar, algo que había presumido La Bea al iniciar el juego.

Entre risas nerviosas y comentarios burlones, La Bea terminó soltando lágrimas, lo que confundió por un momento a Lola, quien pensó que había herido sus sentimientos. Pero pronto quedó claro que las lágrimas eran más por la risa que por otra cosa.

¿Qué pasó con el show musical de “Las Burras sin Mecate”?

El juego no paró ahí. Kim Shantal se unió a La Bea, Caro, Sandra y Alfredo Adame para armar un show ficticio conducido por Adame, que nombraron “Chiquiestrellas Extemporáneas de Venga La Alegría por TV Azteca”. Las concursantes: Kim y La Bea, se presentaron como el dueto “Las Burras sin Mecate”, para interpretar un número urbano lleno de pasos de baile y letras improvisadas.

Los jueces designados fueron Caro Ross, Teo, Sandra Itzel y la misma Lola Cortés. Aunque todos estaban muertos de risa, Lola tomó su papel con seriedad y les recomendó cambiar de canción y ensayar mejor. Pero quien sorprendió con una crítica todavía más dura fue Sandra Itzel, quien no dudó en decirles que no solo no aprobarían… sino que apenas alcazaban un “menos uno”.

Este momento espontáneo, entre humor y actuaciones improvisadas, dejó ver una vez más la combinación explosiva de talentos, egos y sentido del humor que conviven todos los días en La Granja VIP. Y sí, también que Lola no pierde la oportunidad de ser exigente… incluso en la broma.