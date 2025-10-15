“Yo era menor de edad” Sergio Mayer Mori habla sobre Natália Subtil en La Granja VIP

En La Granja VIP TODO puede suceder, y mientras pasaban un rato en el gimnasio Sergio Mayer Mori abrió su corazón con sus compañeros granjeros Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Omahi y El Patrón, y habló sobre su relación con Natália Subtil, y a su hija Mila, a quien ama con todo su ser.

Durante esta plática, Sergio le contó a sus compañeros cómo es que se rompió la relación que tenía con Subtil, “le dije Nat, o sea, no te equivoques, la vamos a tener pero no vamos a estar juntos, yo no quiero eso ahorita”, explicando cómo es que Natália tenía una expectativa muy grande respecto al futuro que iba a tomar su relación después de enterarse de su embarazo.

“Lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ‘este wey me embarazó, este wey me sacó de la casa, este wey no sé qué' cuando yo era menor de edad”, y declaró que la prensa y la responsabilidad cayó sobre él, y recalcó que hace 10 años no había conciencia para notar que lo que estaba mal era lo de su edad, “hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ‘oye pero qué pedo con las edades, por qué nadie dice nada’, hoy todo el mundo está al pedo con eso”.

Pero también añadió que “lo último que quiero es que se chinguen a Natália, yo no quiero que no chambee, independientemente de cualquier cosa que haya hecho primero que nada está mi hija”, y ahí Kike Mayagoitia agregó que Natália Subtil es una “super buena madre”, comentario que rápidamente retomó Sergio Mayer Mori, incluso agradeciéndole directamente todo el trabajo que ha hecho por y para Mila: “es una super niña, es super inteligente, super bien educada, y la neta todo eso se lo debo a Natália”.

Además salieron a la luz comentarios respecto a su papá Sergio Mayer y Bárbara Mori, pues Omahi le recalcó que probablemente cuando Mila sea más grande empiece a cuestionarse varias cosas, algo que el mismo Sergio Mayer Mori recalcó que le había sucedido: “Después crecí, mi papá me decía algo y yo decía wey no, esa es tú perspectiva de mi jefa, mi jefa no es así, más bien tú eres así".

“Yo la quiero ver más” agregó Sergio sobre su hija, esperando poder tener más tiempo con Mila,.