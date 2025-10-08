Así fue el extravagante vestido con el que Jennifer Lopez se reencontró con Ben Affleck

Jennifer Lopez se llevó todas las miradas en la alfombra roja de la premiere de la película El beso de la mujer araña. La actriz protagónica y productora ejecutiva del film lució un atuendo por demás llamativo y se robó todas las miradas.

Además de los flashes que captaron el icónico look de “La Diva del Bronx”, quien captó su atención fue su exmarido: Ben Affleck. La expareja no tuvo ningún problema en posar para las cámaras del evento en Nueva York.

El encuentro de Jennifer Lopez con Ben Affleck en Nueva York

Sin pasar desapercibida por su extravagante look, JLo posó junto a su expareja en la alfombra roja. Mientras a él se lo pudo ver con un traje de color azul marino, camisa blanca sin corabata y zapatos negros, ella se robó todas las miradas con su vestido estampado.

Los actores mantienen una buena relación a pesar de sus encuentros y desencuentros amorosos. Estuvieron juntos durante dos períodos antes de casarse: su primera etapa de novios se dio entre 2002 y 2004. Luego retomaron su romance en 2021 y se casaron en julio de 2022. Finalmente, anunciaron su divorcio en 2024.

¿Quién hizo el vestido de Jennifer Lopez para la premiere de “El beso de la mujer araña” en Nueva York?

La cantante lució un extraño vestido que combinó transparencias, estampados y apliques voluminosos. El modelo fue creado por el diseñador Harris Reed (quien el año pasado asistió a la Met Gala de la mano de Demi Moore con un diseño igual de impactante).

El vestido de JLo pertenece a su nueva colección The Aviary. Esta se caracteriza por su impronta teatral y los estampados exclusivos creados en colaboración con la casa de empapelados Fromental. El atuendo de Jennifer Lopez no pasó desapercibido para Ben Affleck ni el resto de los presentes, ya que contó con escote cruzado pronunciado, un aplique color negro formado por óvalos abiertos y espalda abierta.