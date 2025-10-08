Este es el perfume de mujer que era un clásico en los ’80 y es tendencia este otoño-invierno

¿Todo pasado fue mejor? Es una pregunta que tal vez suele hacerse la gente en varios aspectos de su vida. Quizás en el caso de los perfumes de mujer este concepto puede tener varias aristas para analizar, ya que muchos clásicos de la perfumería se han reversionado ofreciendo aromas más duraderos e intensos.

Así es el caso de uno de los perfumes femeninos más exitosos de todos los tiempos: Miss Dior. Conoce de qué se trata la nueva versión de este producto que está dando qué hablar y promete ser el favorito de las féminas de diversas edades y partes del mundo para lucir en otoño e invierno.

Miss Dior Essence: la nueva versión del clásico perfume de mujer de los años 80

La última reinterpretación de la fragancia icónica Miss Dior es chispeante y con toques aún más dulces. Esta difiere de las anteriores por ofrecer más intensidad y duración de sus notas aromáticas. La Maison ha reeditado al menos 7 veces este producto.

Miss Dior Essence se denomina la nueva versión y se puede definir como un aroma dulce envolvente, hipnótico, sensual y atrevido. Es perfecto para lucir en los meses más frescos del otoño e invierno, ya que es una versión más concentrada.

¿A qué huele el nuevo perfume de mujer Miss Dior Essence de Dior?

Miss Dior Essence de Dior tiene acordes principalmente afrutados, dulces y amaderados. Su creador, Francis Kurkdjian, ha incluido dos ingredientes silvestres y almibarados en esta versión más concentrada. Y esto lo ha cambiado todo para ofrecer una fragancia intensa durante horas.

El perfume de mujer Miss Dior Essence se incluye en la familia olfativa Chipre Floral y fue lanzado recientemente. Las notas de salida de la fragancia son realmente chispeantes y exclusivas: zarzamora (frambuesa negra) y saúco negro. Pero sus notas de corazón son puramente florales blancas: jazmín sambac y jazmín. Finalmente, su fondo duradero e intenso durante horas contiene notas amaderadas y roble.