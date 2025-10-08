Te explicamos por qué la LUNA de OCTUBRE es la más hermosa de todo el año

En estos primeros días de este mes probablemente ya te hayas impactado con la belleza de la Luna, que de por sí es todo un espectáculo de ver, octubre tiene la fama de tener las más vistosas según Pedro Infante, Ana Gabriel y Juan Gabriel, y aquí te explicaremos el motivo a este fenómeno.

No es sólo tu imaginación o tu vista, está totalmente comprobado por la ciencia que las lunas de octubre son las más hermosas del año debido a una combinación de razones astronómicas, atmosféricas y culturales.

¿A qué se debe que la luna se vea más bonita en octubre?