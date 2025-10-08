Te explicamos por qué la LUNA de OCTUBRE es la más hermosa de todo el año
¡Sin duda algunas este mes es uno de nuestros favoritos y las lunes que habrán lo confirman!
En estos primeros días de este mes probablemente ya te hayas impactado con la belleza de la Luna, que de por sí es todo un espectáculo de ver, octubre tiene la fama de tener las más vistosas según Pedro Infante, Ana Gabriel y Juan Gabriel, y aquí te explicaremos el motivo a este fenómeno.
No es sólo tu imaginación o tu vista, está totalmente comprobado por la ciencia que las lunas de octubre son las más hermosas del año debido a una combinación de razones astronómicas, atmosféricas y culturales.
¿A qué se debe que la luna se vea más bonita en octubre?
- La Luna de Cosecha (Harvest Moon): La luna llena de octubre se conoce como la “Luna de Cosecha” o la “Luna del Cazador”, dependiendo del año y se le llama así porque en la antigüedad iluminaba los campos durante las cosechas, cuando los agricultores trabajaban hasta tarde.
Es la luna que sale más temprano y parece más grande y comúnmente de color naranja cerca del horizonte, lo que la hace visualmente espectacular.
- Efecto visual del otoño: En octubre, el aire suele ser más limpio y seco, lo que reduce la distorsión atmosférica y permite que la luz lunar se vea de manera más clara.
Cuando está baja en el cielo, la luz atraviesa más atmósfera y se ilumina de ciertos tonos dorados, rojizos y anaranjados, creando un efecto cálido y romántico.
- La posición del Sol y la Tierra: En esta época del año, la órbita de la Tierra hace que la Luna salga poco después del atardecer durante varios días seguidos y esto permite que sea visible durante más tiempo y en un cielo aún iluminado por el crepúsculo. Este fenómeno produce esa sensación de “luna enorme”.
- Simbolismo cultural: Octubre se asocia directamente con el otoño, la nostalgia, los colores cálidos, el Día de Muertos y Halloween, por lo que la Luna se vuelve un símbolo emocional y espiritual. En algunas culturas, las lunas de otoño representan transición, reflexión y belleza efímera.
Día de Muertos