Pocos sabían que la alcaldía Benito Juárez tiene un lugar que cumple récord de “el más grande del mundo”

La mayoría piensa en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX) como una zona tranquila y familiar, pero pocos saben que ahí se esconde un lugar que ostenta un récord mundial que te deja sin aliento: la Plaza de Toros. Pero, ¿en qué se destaca este recinto?

¿Cuál es la plaza de toros más grande del mundo y dónde está?

La Monumental Plaza de Toros México es la más grande del mundo. Su capacidad supera los 41 mil espectadores, aunque se han registrado asistencias de hasta 60 mil personas y, desde 1946, ha sido testigo de todo tipo de encuentros: corridas, conciertos, festivales, homenajes y hasta actos políticos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su construcción marcó un hito en la arquitectura moderna mexicana. Y aunque hoy la tauromaquia se discute con más fuerza que nunca, la dimensión y la historia de este recinto siguen siendo impresionantes.

Muchos ni siquiera saben que la Monumental está en Benito Juárez. Pero basta entrar una vez para entender por qué ha sido escenario de tantas emociones colectivas: es un espacio que impone, que suena distinto, que vibra.

¿Qué otros lugares turísticos hay en la alcaldía Benito Juárez?

Benito Juárez es mucho más que una zona residencial. Detrás de sus parques tranquilos y sus calles arboladas hay una vida cultural que pasa casi en silencio, pero que late todo el tiempo.

El World Trade Center, con su cúpula giratoria, sus ferias y sus congresos internacionales, es una de las puertas más cosmopolitas de la capital. De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de la CDMX, cada año recibe miles de visitantes de todo el mundo.

¿Has visitado la monumental Plaza de Toros de Tijuana? Te invitamos a sorprenderte con las maravillas de nuestro bello México. [VIDEO] A Quien Corresponda; espacio real para denuncia y labor social, transmitido de Lunes a viernes 2:00 pm - canal ADN40 de tu TV Abierta | TV Azteca

Y si te pierdes por la Narvarte o la Del Valle, vas a encontrar librerías pequeñas que huelen a papel, cafeterías con música suave, edificios de los años 50 que resisten el paso del tiempo y parques donde todo parece detenerse.

La Avenida Insurgentes, que cruza la alcaldía de punta a punta, une todo: desde el arte monumental del Polyforum hasta la fuerza de la Plaza México. Benito Juárez no necesita presumir. Es de esos lugares que, cuando los descubres, se te quedan grabados.