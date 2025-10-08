El truco casero para secar la ropa los días de lluvia y que no se te arrugue
Secar la ropa durante los días de lluvia puede ser todo un desafío para muchas personas. Este es el truco casero sencillo y fácil para evitar que se formen arrugas en las prendas.
Secar la ropa cuando llueve puede convertirse en un reto, ya que hay chances de que se acumule “olor a humedad” en las prendas y nunca se terminen secando del todo. Por este motivo, son útiles ciertos trucos caseros o recursos para acelerar el secado de las fibras textiles.
Este es el truco casero sencillo, práctico y accesible que utilizan muchas personas para acelerar el secado de la ropa y evitar que se formen arrugas. El procedimiento es tan simple como buscar un objeto que todos tienen en casa: perchas.
Truco casero con perchas para secar la ropa los días de lluvia y evitar que se arrugue
Una de las técnicas caseras para acelerar el proceso de secado de la ropa y evitar que quede con olor a humedad y arrugas, es colgar las prendas en perchas dentro de la casa. Esta es una manera de tender las telas de forma estratégica.
Solo basta elegir sitios estratégicos del hogar donde llegue la ventilación a través de corrientes de aire. La cocina o el baño con extractor pueden ser óptimos lugares. Luego hay que colgar las prendas en perchas. Este procedimiento ahorra espacio y permite que las telas se aireen mejor y queden con menos arrugas.
Otros trucos caseros para secar la ropa dentro de la casa durante los días de lluvia
- Usar estufas de manera segura: colocar el tendero cerca del artefacto, pero nunca directamente encima de ella para evitar riesgos de incendio.
- Escurrir bien la ropa antes de tenderla: se puede lograr a través de un centrifugado intenso o exprimiendo a mano con suavidad para no dañar las prendas.
- Tender la ropa en espacios ventilados: no habrá sol, pero la corriente de aire puede ayudar a secar más rápido. Ejemplo de ello son las ventanas o balcones.
- Dejar espacio entre prendas: mientras más aire circule entre ellas, más rápido perderán la humedad.
- Usar ventiladores: esta acción acelera la evaporación del agua.
- Usar un deshumidificador eléctrico: esto reduce la cantidad de agua en el aire y ayuda a que la ropa se seque más rápido.
- Toalla seca en la secadora: introducir la ropa húmeda junto con una toalla seca y limpia. Esta absorberá parte de la humedad de las prendas.
- Secadora de pelo: truco casero de emergencia ideal para zonas puntuales como puños o cuellos. Se debe mantener el aparato a una distancia segura para no dañar la tela.
