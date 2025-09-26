Estos son los mejores lugares para vivir un Día de Muertos mágico
El Día de Muertos es un día muy especial en el que se recuerda a las personas que ya no están. Es por esto que elegir el lugar correcto es importante para que la experiencia sea mágica.
Falta poco tiempo para que se celebre el Día de Muertos en México, por lo que es un momento muy especial para las personas y se llevan a cabo celebraciones en muchos lugares.
Si quieres que este día sea mágico, pues te vamos a recomendar 3 lugares que son ideales para vivir un momento único. Encontrarás escenarios llenos de color, aroma a cempasúchil y experiencias que fusionan lo ancestral con lo contemporáneo.
¿Cuáles son los mejores lugares para vivir en Día de Muertos?
Paseo de la Reforma
Todos los años se puede observar en el Paseo de la Reforma, las ofrendas monumentales, esculturas gigantes y un desfile de Catrinas que reúne a miles de visitantes.
Es un hermoso lugar para poder disfrutar de artistas y artesanos, tomar fotografías espectaculares y sentir la energía de la ciudad celebrando a sus muertos.
Xochimilco
Otro lugar hermoso donde puedes pasar este día es en Xochimilco ya que las trajineras ofrecen una experiencia única. Aquí puedes encontrar luces, velas y música tradicional, los canales se transforman en un escenario místico donde se representa la leyenda de La Llorona. Ideal para ir con amigos o pareja y disfrutar pan de muerto, chocolate y mariachi mientras navegas entre cempasúchil.
Museo Dolores Olmedo
Por último nos encontramos con este lugar que está en el corazón de Xochimilco que es famoso por las ofrendas del Día de Muertos. Este sitio es ideal para entender el sentido profundo de la celebración: sus altares con velas, papel picado, calaveras y flores recrean fielmente la tradición mexicana. Además, el ambiente es tranquilo y fotogénico.
Casa Día de Muertos se celebra la vida y se honra la memoria todo el año! Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
Este espacio en Xochimilco se dedica con corazón a la preservación de la tradición de Día de Muertos en escenarios especiales y creaciones artesanales.
¡Conócela!😉 pic.twitter.com/9OU7QzkZ32
Son lugares a los que puedes acceder fácilmente y que te harán vivir un hermoso día. Puedes acudir con familia o amigos.
El Día de Muertos es un momento de memoria, homenaje y conexión con las raíces. En estos lugares puedes vivir momentos memorables para disfrutar de las celebraciones y envolverte en la magia de este día.