Todavía quedan boletos para Alejandro Sanz en concierto: estas son las fechas y precio de las entradas

A pesar de la alta demanda, todavía hay boletos disponibles para el concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de México (CDMX). El cantante español anunció una nueva fecha para el viernes 31 de octubre de 2025 a las 8:30 p.m. en el Auditorio Nacional, y quienes aún no compran sus entradas tienen varias opciones, desde precios accesibles hasta asientos privilegiados.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Alejandro Sanz en CDMX?

Los boletos más económicos se encuentran en la sección P2-504, fila Z, y se manejan como entrada normal. En cambio, si lo que quieres es una mejor ubicación, aún hay asientos en zonas premium. Aquí te compartimos algunos ejemplos según disponibilidad actual:



Preferente A $5,830

Preferente B $5,610

Preferente C $5,280

Preferente D $4,840

Luneta A $4,180

Luneta B $3,740

Luneta C $3,300

Balcón A $2,860

Balcón B $2,420

Balcón C $1,980

Primer piso A $1,540

Primer piso B $1,340

Primer piso C $1,190

Primer piso D $1,080

Segundo piso A $970

Segundo piso B $860

Segundo piso C $750

Segundo piso D $640

Instagram/Alejandro Sanz Aún hay boletos disponibles para uno de los conciertos de Alejandro Sanz en CDMX

El concierto se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la capital y punto obligado para artistas de talla internacional. La fecha es el viernes 31 de octubre de 2025, aunque todavía hay localidades disponibles para el 9 y 10 de octubre en el mismo lugar.

Esta gira forma parte de su nueva gira en Latinoamérica, que ya ha tenido presentaciones agotadas en otras ciudades.

Alejandro Sanz es conocido por shows que combinan nostalgia, energía y momentos íntimos con el público. Por eso, para muchas personas, este concierto no es solo un evento: es una oportunidad de verlo en uno de sus mejores momentos artísticos.

¿Qué canciones cantará Alejandro Sanz en sus conciertos de CDMX?

Aunque aún no hay un listado oficial confirmado para los siguientes conciertos de Alejandro Sanz, los shows recientes de su gira '¿Y Ahora Qué?’ han seguido un repertorio muy similar en distintas ciudades mexicanas.

Entre las canciones que se han interpretado con seguridad están:



Desde cuándo Capitán Tapón La música no se toca Por bandera Bésame A la primera persona Mi soledad y yo El vino de tu boca Try to Save Your Song Quisiera ser Hoy no me siento bien Regálame la silla donde te esperé Amiga mía Deja que te bese Cuando nadie me ve El alma al aire Mi Marciana Aquello que me diste Yo te traigo No es lo mismo Palmeras en el jardín ¿Y si fuera ella? ¿Lo ves? Corazón partío

Alejandro Sanz acudió a terapia cuando perdió la ilusión por su carrera musical [VIDEO] Alejandro Sanz acudió a terapia cuando perdió la ilusión por su carrera musical. El cantante fue diagnosticado con depresión y estuvo a punto de pausar su carrera.

Ese repertorio refleja su mezcla de clásicos, éxitos recientes y colaboraciones, por ejemplo “Bésame”, tema que ha sido parte de su promoción actual.