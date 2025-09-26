¿Qué le pasó en el ojo al hijo de Manola Diez? Así fue el terrible accidente?

Hoy, confirmada como una participante más de La Granja VIP, Manola Díez, sigue demostrando una formidable. A pesar de una personalidad arrolladora y gran confianza, la vida de Manola, ha tenido altibajos, pues hoy recordamos un fragmento de su pasado que la marco, ya que, a la edad de seis años, su pequeño hijo sufrió un accidente que la obligó a tomar una decisión que afectaría a su carrera.

El accidente que lo cambió todo

Durante su participación en un reality show, Manola reveló con sus compañeros que su hijo sufrió un accidente doméstico con un cuchillo de cocina, esto a sus cortos seis años de vida. Esta revelación provocó que, en su momento, la actriz tuviera que salir a declarar sobre lo ocurrido. En su momento, Manola no contó con detalles lo ocurrido, pero dejó en claro que este momento de su vida la marcó para siempre.

Una pausa en su carrera por amor

La actriz reveló que, tras este accidente, optó por retirarse temporalmente de la televisión, dejando de lado proyectos relevantes para su carrera, con la intensión de velar por la recuperación y bienestar de su hijo, dejando en claro su amor de madre.

El regreso de Manola Díez

Aunque la carrera de Manola no se ha mantenido en pausa de todo, ahora ha sorprendido a sus seguidores, pues regresa a los reflectores más fuerte que nunca y nada más ni nada menos que como parte del gran elenco que está incorporándose a La Granja VIP. Con este nombramiento, Manola demuestra cómo con su historia de vida inspira a todos sus seguidores, dando muestra de una gran resiliencia.