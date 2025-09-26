inklusion logo Sitio accesible
Ellas han sido las parejas anteriores de Grigor Dimitrov, el novio de Eiza González

El tenista búlgaro, hoy novio de la actriz mexicana, ha vivido una intensa y mediática vida amorosa a lo largo de los años, llena de romances.

Agostina Olguín | DR
Famosos
Ellas han sido las parejas anteriores de Grigor Dimitrov, el novio de Eiza González

Eiza González y Grigor Dimitrov destacan como pareja seguida por medios internacionales. Su relación despierta gran interés al combinar el glamour cinematográfico de ella con la notoriedad global de él. No obstante, no es la primera vez que el búlgaro mantiene vínculos sentimentales con personalidades reconocidas.

Desde que se consagró en el deporte, el jugador de tenis búlgaro ha sido vinculado con diversas celebridades del espectáculo y de su ámbito laboral. A continuación, te contamos con quiénes ha estado relacionado.

Grigor Dimitrov se encuentra actualmente con Eiza González en una relación sumamente apasionada
Fuente: Canva
Grigor Dimitrov se encuentra actualmente con Eiza González en una relación sumamente apasionada

Este es el pasado de Grigor Dimitrov

  1. Mădălina Ghenea (2023 – octubre 2023):
    El romance entre Dimitrov y la actriz rumana duró aproximadamente nueve meses. Durante ese tiempo, se les vio juntos en eventos públicos y compartiendo momentos en redes sociales, despertando un revuelo en los medios. Su relación fue breve, pero intensa.
  2. Nicole Scherzinger (noviembre 2015 – febrero 2019):
    La relación con la cantante estadounidense fue una de las más mediáticas de su vida. Compartieron más de tres años juntos y llegaron a comprometerse, generando gran atención. Su vínculo destacó no solo por la fama de ambos, sino también por los viajes y eventos sociales que realizaron en pareja antes de separarse.
  3. Maria Sharapova (octubre 2012 – junio 2015):
    Su romance con la reconocida tenista rusa captó la atención de medios deportivos y de entretenimiento. Durante casi tres años, compartieron torneos y apariciones públicas, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del ámbito internacional.
  4. Serena Williams (2012):
    Aunque nunca se confirmó oficialmente, se rumoreó que Dimitrov tuvo un breve romance con la campeona estadounidense durante ese año. La relación se mantuvo discreta, pero los rumores despertaron curiosidad sobre su vida sentimental y generaron interés entre los seguidores del deporte.
  5. Simona Stefanova (2008 – julio 2012):
    Fue su primera relación conocida y duró aproximadamente cuatro años. Stefanova acompañó a Dimitrov durante sus primeros pasos en el ámbito profesional, marcando el inicio de su vida amorosa pública. La pareja compartió etapas importantes de su juventud y carrera, dejando recuerdos que todavía se recuerdan.
  6. Ekin-Su Cülcüloğlu
    En 2024, surgieron rumores sobre una posible relación entre Ekin-Su Cülcüloğlu y el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. Según reportes de medios británicos, ambos fueron vistos juntos en París y en eventos relacionados con el tenis durante el verano de ese año. Según The Sun, Ekin-Su aclaró en el programa Watch What Happens Live que solo son amigos hasta el día de hoy.

¿Cómo está la relación entre Eiza González y Grigor Dimitrov?

La relación entre Eiza González y Grigor Dimitrov atraviesa un momento dulce y consolidado. Desde que hicieron pública su relación en mayo de 2025, la pareja ha compartido momentos de complicidad y apoyo mutuo, tanto en redes sociales como en eventos públicos.

Ella no pierde oportunidad para expresar su admiración por Dimitrov, describiéndolo como “el hombre de mis sueños” y compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales. Por su parte, él ha mostrado su apoyo a Eiza en sus proyectos profesionales, destacando su relación como una fuente de felicidad y estabilidad, según People.

