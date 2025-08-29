¿Hombres o mujeres? Este es el género más infiel

De acuerdo a lo que manifiesta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la segunda causa de divorcios en México es la infidelidad. Ante esto se abre el debate sobre qué género es el más infiel.

Uno estudio ha divulgado que al menos el 31% de las personas han cometido alguna infidelidad en su vida. A su vez también se manifiesta que la infidelidad en México es la más alta de toda América Latina.

¿Cuál es la causa de la infidelidad?

Primero tenemos que decir que según datos de Techopedia, Tailandia es el país con mayor índice de infidelidad, seguido por Alemania y Dinamarca. Luego nos encontramos con Noruega que presenta las tasas más bajas, junto con Bélgica y Japón.

Otro dato a tener en cuenta es que el 15% de las infidelidades se desarrollan de manera virtual. Además entre el 33% y el 40% de las relaciones extramaritales ocurren con amistades cercanas, mientras que entre el 29% y 31% involucran a compañeros de trabajo.

Las causas que llevan a una infidelidad son: baja autoestima, falta de amor en la relación, insatisfacción sexual, búsqueda de venganza, poca atención emocional y un sentimiento general de infelicidad.

pexels La infidelidad lleva a divorcios.

¿Cuál es el género es más infiel?

Las estadísticas nos muestran que los hombres admiten en mayor porcentaje haber sido infieles. Ellos ocupan un 23% mientras que las mujeres ocupan tan solo un 16%.

Cabe destacar que en el grupo de edad de 18 a 29 años, las mujeres superan ligeramente a los hombres en conductas de infidelidad. Un estudio realizado por la Universidad de Missouri en 2024 develó que los matrimonios en América Latina tienden a registrar mayores niveles de infidelidad que en otras regiones del mundo.

Por último tenemos que mencionar que desde 1990, los casos de infidelidad han subido en aproximadamente un 15%.