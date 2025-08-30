⁠Pagan 1,500,000 por colección de monedas de 10 pesos

En el mundo del comercio electrónico, es común encontrarse con algunos coleccionistas que tienen el gusto por monedas y billetes. Por tal razón, en esta ocasión te diremos que existe una colección de monedas de 10 pesos que vale más de un millón.

Las monedas en cuestión, pertenecen a la Familia AA, las cuales estuvieron en circulación en los años setenta y ochenta; sin embargo, el Banco de México tomó la decisión de retirarlas en 1992, esto por el cambio de unidad monetaria que se tuvo hasta el último día de ese año.

¿Por qué valen tanto estas monedas?

Para todos aquellos amantes de la numismática, se ha revelado que esta colección de monedas de 10 pesos se vende en millón y medio en las plataformas digitales, esto gracias a la forma heptagonal que tiene sus diseños.

Finalmente, este ejemplar se puso en circulación de 1974 a 1983, entre sus características se puede apreciar un diámetro de 30.5 milímetros, una forma heptagonal, su peso varía según la variante; algunas pesan 10 y otras 14 gramos. Su composición es de cuproníquel y su valor actual es de 0.01 pesos.

Algunos expertos han detallado que esto puede variar, en cuestión de los precios, aunque en plataformas digitales se vende la colección por un millón y medio de pesos.



1974: Entre 10 y hasta 90 pesos.

1975: Entre 5 y hasta 45 pesos.

1976: Entre 3 y hasta 40 pesos.

1978: Entre 2 y hasta 45 pesos.

1979: Entre 2 y hasta 41 pesos.

1980: Entre 3 y hasta 26 pesos.

1981: Entre 3 y hasta 30 pesos.

1982: Entre 11 y hasta 39 pesos.

1985:Entre 7 y hasta 45 pesos.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

