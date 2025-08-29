Del barrio al escenario global: descubre a los nuevos reguetoneros mexas que están on fire

No es un secreto que gracias a exponentes como Bad Bunny, la escena del reggaetón a nivel mundial ha crecido de una manera inimaginable, siendo uno de los géneros en tendencia, lo que le ha abierto las puertas a nuevos talentos que ahora están escalando su lugar dentro del género, e impulsando nuevos sonidos como lo es el Reggaetón mexa, fenómeno que ya cuenta con un gran número de exponentes de alto calibre.

7 cantantes emergentes de reggaeton que están comenzando a dominar la escena

Aunque el reggaetón nació en Panamá y Puerto Rico durante entre los años 80 y los 90, con una mezcla entre rap, reggae y ritmos caribeños, hoy en día es un fenómeno mundial. Se cree que este ritmo llegó a México con fuerza en los años 2000, gracias a exponentes como Daddy Yankee y Don Omar, y que con el tiempo fue transformándose en lo que ahora se puede conocer como “reggaetón mexa”, movimiento que día con día cuenta con más exponentes.

El Malilla: Sin duda uno de los exponentes que dominan la escena del reggaetón mexa, quien rompió esquemas al convertirse en el primer reguetonero mexicano en cerrar uno de los escenarios de Coachella 2025.

Cachirula: Con un estilo único y sin filtro, es con lo que se ha ganado el corazón de los fans del género. La cantante ha dado mucho de qué hablar no solo por sus letras, y su personalidad fuerte y llamativa, sino también por su conciencia social, al recientemente participar en una campaña que incentivaba a los jóvenes a no abandonar sus estudios y, en cambio, complementarlos con un oficio.

Yeri Mua: Esta ex influencer supo ganar su lugar en la escena, con el diferencial de buscar el reggaetoneroglamoroso, con temas como “Línea del Perreo” y “Brattiputy”, complementado su creciente fandom con constantes momentos virales, principalmente dentro de TikTok.

Bellakath: Una de las grandes de TikTok, y del perreo, con temas como “Gatita”, Bellakat, se ha posicionado como uno de los primeros representantes del reggaeton mexa,

El Bogueto: Salido de Neza y para el mundo, este reggaetonero de barrio se ha sabido ganar escenarios como el del Flow Fest, con un estilo de reggaeton mexa que suena en todos lados.

Uzielito Mix: Uno de los principales exponentes y quien dio batuta al género de reggaeton mexa, es el DJ y productor Uzieltio, quien dio vida a temas como “Línea del Perreo” y llegando a ser telonero de Bad Bunny en México.

Sayuri & Sopholov: Esta dupla viral ha conquistado la escena del reggaeton mexa con su “flow retro”, ese que se escuchaba en la secundaria hace ya varios años, con temas como “Secunena” logró abrirse espacio entre el gusto de los nacionales y del público reggaetonero en general.