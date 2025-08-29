inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Pedro Torres enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica: qué es y cuáles son sus síntomas

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta los músculos y fue diagnosticada al productor Pedro Torres.

pedro torres lucia mendez esclerosis.png
EDS.
Cristian Mota | Marktube
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

La actriz y cantante Lucía Méndez compartió un emotivo mensaje en redes sociales para mostrar su apoyo al productor Pedro Torres, su ex esposo, tras confirmarse que enfrenta una delicada enfermedad: esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La noticia generó sorpresa entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de aliento para el también director de televisión y cine.

La publicación incluyó una fotografía de ambos en los años en que fueron pareja, acompañada de un mensaje solidario, reconociendo la fortaleza que requiere enfrentar un padecimiento como este.

Noticias Hidalgo del 29 de agosto 2025

[VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Hidalgo del 29 de agosto 2025, de la mano de Leonardo Herrera.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es un padecimiento neurodegenerativo que daña progresivamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, responsables de controlar el movimiento voluntario de los músculos. Con el tiempo, los pacientes pierden la capacidad de mover brazos, piernas e incluso respirar sin asistencia.

A diferencia de otros trastornos, la enfermedad no altera la inteligencia, la memoria ni los sentidos. Sin embargo, el impacto físico es devastador y afecta de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen.

Lucía Méndez habla sobre su encuentro con el dios Quetzalcóatl.

[VIDEO] Lucía Méndez platicó EN EXCLUSIVA con Ventaneando sobre el encuentro que tuvo con Quetzalcóatl y sobre su nueva línea de joyería.

Síntomas más comunes de la ELA

Los primeros signos suelen ser muy sutiles y pasan inadvertidos. Entre los más frecuentes se encuentran la debilidad muscular en extremidades, espasmos o calambres, así como dificultad para hablar o tragar. En fases avanzadas, los músculos respiratorios también se ven comprometidos, lo que obliga a los pacientes a usar ventilación asistida.

Otros síntomas incluyen rigidez, fasciculaciones (movimientos involuntarios bajo la piel) y cambios emocionales repentinos, como risa o llanto incontrolables. La evolución es distinta en cada persona, pero hasta ahora no existe cura, solo tratamientos que ayudan a retrasar la progresión y a mejorar la calidad de vida.

Notas virales
Instagram
Noticias
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×