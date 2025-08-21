Exatlón México: ¿Rasta estará en la novena temporada tras formar parte de Survivor?

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de una de las ediciones que más prometen dentro de la barra de TV Azteca. La novena temporada del Exatlón México está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante saber si Rasta estará en ella tras su paso por Survivor México.

Gabriel Pontones, también conocido como “Rasta”, formó parte de la sexta edición del Survivor México, reality show que terminará este domingo 31 de agosto. Ante ello, miles de sus seguidores se preguntan si el conductor aún tiene la gasolina suficiente para formar parte de esta nueva temporada del Exatlón México.

¿Rasta estará en la nueva temporada del Exatlon México?

Rasta, quien cuenta con 52 años de edad, no descartó por completo la idea de formar parte de alguna de las ediciones del Exatlón México luego de los intentos fallidos que ha tenido en Survivor, esto considerando que estado en dos temporadas distintas de este reality show.

Gabriel Pontones entiende que TV Azteca le ha abierto la oportunidad de formar parte de distintos programas, por lo que, después de su participación en el Survivor, no descarta presentarse en otros realities siendo Exatlón México uno de los más importantes, aunque también mencionó otros como MasterChef o La Isla.

Eso sí, al ser este un reality tan competitivo, Rasta mencionó que solamente le gustaría formar parte de la barra de invitados a lo largo de una semana, por lo que, con esta declaración, descarta -por ahora- formar parte de la nueva temporada, misma que traerá consigo un sinfín de emociones en los circuitos.

¿Cuándo inicia la novena temporada del Exatlón México?

De acuerdo con información de Antonio Rosique, la novena temporada del Exatlón México, la cual iniciará con el apartado Exatlón Cup, comenzará el próximo lunes 1 de septiembre. Cabe mencionar que, con esto, TV Azteca se mantiene inmerso en el mundo de los realitys, esto destacando que el Survivor culmina solo un día antes.