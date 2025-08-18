Así es como el Feng Shui te enseña en dónde poner monedas para que te llegue dinero

Las creencias abundan en el mundo y no siempre tienen que ver con una cuestión de religión. Hay personas que creen en las energías, en el poder de los números y en el propio universo. En este punto, el Feng Shui se destaca como un arte originario de China que no deja de sumar adherentes con su filosofía.

La base en la que el Feng Shui sustenta sus enseñanzas es la búsqueda de la armonía del entorno de cada persona. Conseguirla permite que la energía fluya de manera adecuada, beneficiando a las personas en diferentes aspectos de sus vidas.

Monedas para atraer el dinero, según el Feng Shui

Son muchas las personas, a lo largo y ancho del mundo, que han encontrado en el Feng Shui una filosofía de vida que no solo les trae bienestar emocional. Esto se debe a que este arte chino permite a cada persona armonizar todo lo que las rodeas y así su calidad de vida mejora, principalmente gracias a la disposición de los objetos y espacios que hay en su hogar.

Las #monedas chinas💫🎋 Son uno de los más tradicionales #talismanes del #FengShui. Tienen una potencia enorme cuando las atas con hilos rojos. Colócalos en un lugar central de la casa para atraer la buena #suerte, además, las puedes conseguir en diversas presentaciones. pic.twitter.com/j3oOk3jLEn — Onda Mystyk (@ondamystyk) February 7, 2019

Al respecto, entre otros objetos, las monedas forman parte de los elementos con los que se vale el Feng Shui para mejorar el aspecto económico de sus adeptos. Esta creencia afirma que el uso estratégico de las monedas dentro del hogar puede propiciar la llegada de dinero y la consecuente mejora de la economía familiar.

¿En dónde ubicar las monedas para que te llegue mucho dinero, según el Feng Shui?

Para el Feng Shui, las monedas son un símbolo de riqueza y prosperidad. Además, señala que su correcta ubicación dentro el hogar sirve para atraer energías positivas y garantizar la llegada del dinero, el orden financiero y la prosperidad en los negocios. A continuación, te compartimos los lugares clave, dentro del hogar, en donde debes colocar monedas:

