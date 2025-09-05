¿Qué dice el Feng Shui sobre las plantas artificiales dentro de casa?

Desde siempre el Feng Shui se ha convertido en una ayuda para orientar a las personas en diferentes aspectos de sus vidas. Es considerada como una herramienta que podemos utilizar para aumentar el flujo de la energía positiva y, en ese marco, hoy aprenderemos qué dice esta práctica milenaria sobre el uso de plantas artificiales en casa.

Si lo que buscas es redecorar tu hogar pero no tienes tiempo para cuidar de plantas naturales hoy te contamos si es adecuado reemplazarlas por plantas artificiales, según el Feng Shui.

¿Qué dice el Feng Shui sobre las plantas artificiales?

Según el Feng Shui no es recomendable utilizar plantas artificiales ya que al no ser una planta real, no solo no evoluciona sino que se considera portadora de energía muerta o estancada. A diferencia de las plantas naturales que aportan energía viva y simbolizan el crecimiento, las plantas de plástico no ayudan a purificar el aire.

¿Cuándo reemplazar plantas artificiales por naturales?

Más allá de lo explicado, hay quienes consideran -desde una óptica más contemporánea- que las plantas artificiales de buena calidad, limpias y bien ubicadas, pueden funcionar incluso mejor que una planta natural descuidada o moribunda.

En este sentido, según el Feng Shui, una planta artificial que aporta luminosidad al ambiente y está bien cuidada, emitirá mejor energía que una planta natural descuidada. Esta visión más moderna se adapta mejor a las realidades actuales urbanas, donde en muchos de los casos es imposible mantener una vegetación viva.

De todas maneras, hay algunas recomendaciones a tener en cuenta de acuerdo al Feng Shui moderno. Por ejemplo; se recomienda evitar el uso de las plantas artificiales en el dormitorio, pero pueden colocarse en la entrada de la vivienda. Una de las plantas artificiales más recomendada es el bambú, ya que puede atraer la buena suerte si se ubica en el lugar adecuado.

De esta manera, el Feng Shui recuerda que lo importante es el cuidado, ya sea de las plantas naturales o de las plantas artificiales. Mantener una planta limpia y elegir modelos de buena calidad y que sean realistas, ayudará a que atraigan energías crecientes y positivas.