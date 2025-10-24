Así fue la triste despedida de Medio Metro; este fue el desgarrador mensaje de su mamá

El mundo de las redes sociales se mostró consternado el pasado lunes, cuando se confirmó el fallecimiento de Franciso “Panchito” Pineda, quien era conocido como “El medio metro de Puebla”, quien era muy conocido por ser bailarín de sonidero.

La muerte de “Medio Metro” se dio a conocer por medio de las redes sociales delGrupo Super T de Paco Toxqui.

Luego los medios de comunicación dieron a conocer que el cuerpo fue encontrado con signos de violencia. Después de las investigaciones correspondientes, amigos, familiares y seguidores pudieron despedir al bailarín.

¿Cómo fue el funeral del Medio Metro de Puebla?

El funeral se llevó a cabo el 21 de octubre, donde amigos, familiares y allegados a Panchito Pineda se dieron cita en una funeraria ubicada en la colonia de San Baltazar Campeche. Allí se pudo dar el último adiós al bailarín de talla baja, quien era muy popular en Puebla.

Los restos mortales de Medio Metro, fueron llevados hacia el Barrio de Analco, lugar en donde vivió, creció y también donde pudo descubrir su pasión por la música sonidera, la cual años más tarde le daría su fama y trabajo.

“Se ve, se siente, medio metro está presente”, así con esos gritos recibieron amigos y familiares el féretro de color blanco. Lo que se sabe es que fue sepultado en el panteón municipal de Puebla.

¿Qué dijo su madre en cuanto a su muerte?

En una entrevista, la madre de Medio Metro de Puebla, dejó claro que no está en busca de venganza en contra de quienes mataron a su hijo y que le envía bendiciones. Así también ha pedido respeto por la memoria del bailarín.

Además dijo que antes de morir su hijo le dijo: “Lo último que me dijo fue: ‘mamita, ¿sabes qué?, prepárate porque te voy a llevar unos caos’, ya no llegó, ya no”.

Sin embargo, la madre del famoso bailarín de sonideros compartió que ella cree que su hijo ya presentía su muerte, pues antes de ser encontrado sin vida, el joven le confesó que tenía un gran dolor que no podía compartir con ella.

