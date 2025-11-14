Filtran detalles clave del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: “Ya sabemos quién pierde”

El anuncio del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, y ahora nuevas versiones comienzan a surgir en torno a lo que habría sucedido dentro de la relación. Aunque la pareja no ha dado declaraciones detalladas, algunas filtraciones apuntan a momentos de tensión y decisiones que habrían marcado el rumbo de su separación.

En el programa de Javier Ceriani y Mandy Fridman, los comunicadores mencionaron que tienen información exclusiva sobre esta ruptura. "Bajo mi responsabilidad periodística, voy a decir que yo no jugaría tanto con la paciencia de Angélica, porque si salen a la luz las situaciones delicadas que podrían haber habido durante ese matrimonio, el chisme que anda rodando, es un cuento de Disney al lado de lo que sería", adelantó la periodista.

A su vez, el conductor le advirtió a Padrón que no inicie una campaña sucia en contra de la actriz. "Yo le diría a Otto ‘Calladito te ves más bonito’. Porque de verdad lo que sabemos es muy delicado. Por respeto y por una promesa, hoy no lo decimos, pero el día que nos toque el deber de decirlo porque nos autorizan, lo hacemos. El día que saquemos todo ya sabemos quién pierde", sostuvo Ceriani.

Lamentablemente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados.

¿Cómo se tramitaría el divorcio en Estados Unidos?

Según dieron a conocer los periodistas, en Estados Unidos los abogados no pueden avanzar en el trámite de divorcio sin el conocimiento y consentimiento de su cliente. Además, la Corte pide al solicitante que de una fecha donde asegure que el demandado, en este caso Angélica Vale, pueda estar en su casa, ya que de lo contrario se cobra por día que se busque notificar de los hechos.

Por tal razón, Otto habría indicado que 11 de noviembre la actriz estaría en su domicilio, dado que ese día es su cumpleaños. "Entonces, ¿cómo hace una persona que firmó un divorcio el 25 de septiembre para compartir y mirar a la cara y decirle feliz cumpleaños a la mamá de sus hijos sin decirle te puse la demanda de divorcio? Es como raro. Está raro y perverso", preguntó Ceriani.