¡Última hora! Angélica Vale se estaría divorciando; esto se sabe

Angélica Vale estaría poniendo fin a su matrimonio de 14 años con Otto Padrón, un ejecutivo de televisión. ¿Quién se quedará con la custodia de sus hijos?

TV Azteca

Angélica Vale estaría poniendo fin a su matrimonio tras 14 años de unión con Otto Padrón, un ejecutivo de televisión. Acorde con documentos filtrados en Estados Unidos, él habría argumentado diferencias irreconciliables ante las autoridades estadounidenses. ¿Quién se quedará con la custodia de sus hijos? Aquí los detalles.

