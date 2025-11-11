Qué tiene que ver Javier Ceriani en el divorcio de Angélica Vale y por qué se volvió tendencia

El inesperado divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente después de que el periodista Javier Ceriani revelara detalles exclusivos sobre la separación. Su nombre rápidamente se volvió tendencia luego de publicar los documentos legales que confirmaban lo que había expuesto.

La decisión del reportero desató inmediatamente una ola de reacciones en redes sociales y sorprendió incluso a la propia actriz, quien aseguró haberse enterado de la noticia casi al mismo tiempo que el público. "Lamentablemente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados", escribió en su cuenta de X Ceriani, donde sumó que tenía en sus manos la demanda de divorcio que confirmaba el fin del matrimonio de 14 años.

Más tarde, según comentó en su cuenta de Instagram, fue una noticia que, en lo personal, "le costó dar", ya que se trata de sus amigos y son personas a los que les tiene "un gran cariño". Sin embargo, explicó que también son figuras públicas y su trabajo "exige transparencia". "No contarla iría contra mis principios periodísticos", aseguró Ceriani.

El duro descargo de Angélica Vale tras darse a conocer su divorcio

Después de que se viralizaran estos documentos, la reconocida actriz se refirió al respecto y sentenció que seguirán siendo familia con Padrón por sus hijos. "Detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre", escribió en sus redes sociales.

Además, confirmó que se enteró de que su ex había presentado los papeles en la justicia por la publicación del periodista, quien intentó comunicarse con ella previo a la publicación de esta información, pero decidió no contestarle el teléfono.

Asimismo, las versiones indican que el productor habría incumplido un supuesto acuerdo previo con la artista al adelantarse en presentar la demanda de divorcio, pese a que ambos habrían planeado resolver el proceso extrajudicialmente.