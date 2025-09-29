La forma correcta de emplear el detergente y eliminar las manchas de la ropa

En varias ocasiones hemos pensado que para eliminar las manchas de la ropa, es necesario solamente emplear el detergente y tallar durante horas. La realidad es que es una técnica poco útil, ya que solamente gastarás productos de limpieza y no quitarás nada de la suciedad.

Es así que un creador de contenido explica a sus usuarios cómo usarlo correctamente, empleando una forma correcta y sencilla para tener prendas libres de cualquier mancha o suciedad. Así que toma nota de los consejos y comienza a aplicarlo en tu rutina.

¿Cómo eliminar las manchas de la ropa?

El creador de contenido limpieza_will, explica que cuando solamente agregamos jabón y tallamos, no permitimos que el detergente actúe correctamente en la suciedad, provocando que usemos productos en exceso sin ningún efecto positivo. Para poder eliminar las manchas de la ropa de forma correcta, recomienda hacer lo siguiente:

Selecciona la prenda sucia, agrega detergente para ropa y agua caliente a 80 grados, no debe estar hirviendo. Dejamos reposar por 10 minutos. Pasado el tiempo, procede a tallar. En caso de tener suciedad profunda o difícil de quitar, puedes agregar un poco de alcohol al momento de tallar.

Siendo tips excelentes cuando tenemos calcetas sucias o manchas que son muy difíciles de quitar. Antes de incorporar cualquiera de los elementos anteriores, te recomendamos que leas la etiqueta de lavado, ya que el agua caliente o el alcohol, puede ser fatal para la tela que planeas limpiar.

¿Qué productos debo evitar al lavar ropa?

Hay que tener mucho cuidado al momento de usar productos de limpieza en la lavadora o sobre la ropa, ya que puede provocar importantes afectaciones en la prenda. Por un lado, evita hacer uso del cloro, ya que en exceso puede manchar la ropa, además de que al mezclarse con otros insumos crea reacciones químicas que ponen en riesgo la salud de todos.

Por otra parte, evita el uso de detergente en polvo para la lavadora, ya que puede afectar el tambor y tapar sus tuberías, además de que al no disolverse correctamente, puede dejar manchada tu ropa de blanco. Ahora ya sabes cómo eliminar las manchas de la ropa de forma correcta, logrando ahorrar varios pesos.