¿Explotó contra Ángela Aguilar? Yuridia lanza mensaje tras lanzamiento de “Qué agonía” sin la hija de Pepe Aguilar

En los últimos meses, Ángela Aguilar ha sido foco de fuertes críticas por parte del público, situación que empezó desde que inició su relación con Christian Nodal. En los últimos días, la cantante Yuridia, ha sido vinculada a una supuesta campaña de hate a la joven cantante mexicana, tras lanzar nuevamente “Qué agonía” sin la hija de Pepe Aguilar.

Yuridia habló con ‘La Chicuela’ sobre su nuevo proyecto musical [VIDEO] Yuridia tiene grandes sorpresas para sus fans en su nuevo proyecto de música regional mexicana. Promete ser un gran éxito con duetos imperdibles y mucho más.

Ante tal situación, la cantante de ‘Ya te olvidé’ lanza mensaje a sus seguidores para aclarar toda la situación y concientizar a los usuarios. Así que no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Qué comentó Yuridia?

Toda la situación empezó cuando Yuridia lanzó la nueva versión de la canción de “Qué agonía”, donde solo aparece su bella voz. Consideremos que dicha melodía ya había salido, pero contaba con la participación de Ángela Aguilar.

Ante dicho lanzamiento, varios usuarios pensaron que dicho cambio se debía a que la cantante mexicana se estaba incorporando a algún tipo de campaña de odio hacia la hija de Pepe Aguilar. Noticia que se dio a conocer en sus redes sociales, a lo que la cantante decidió lanzar un mensaje importante al respecto.

En sus historias mencionó que dicho lanzamiento no se debe a ninguna campaña de odio hacia la cantante, simplemente ella quiso sacar la versión de la canción como solista, además de mencionar que ella nunca la sacó de la melodía, detallando que ella también la puede cantar sola. Dejando un importante comentario:

Neta no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona.

Incluso, explicó que ella está haciendo su gira y no puede llevarla durante todas sus presentaciones. También lanzó un mensaje claro, explicando que dejemos de tirar hate cuando se trata de un artista que no nos gusta:

Si ustedes quieren mandar un mensaje hacia un artista, lo mejor es dejar de escuchar al artista

Explicando que al meternos a las cuentas de los artistas para tirar hate, ya es algo excesivo, y ya no es necesario seguir con dichas acciones.

¿Quién es el autor de la canción?

“Qué agonía” se estrenó en el 2022, donde escuchamos el dueto entre Yuridia y Ángela Aguilar, logrando tener un rotundo éxito entre el público. La canción fue compuesta por Gussy Lay, quien es reconocido por su gran trabajo en la creación de música.

Pero fue apenas en el 2025, cuando se estrenó la nueva versión, donde sale solamente la cantante de Hermosillo sin la hija de Pepe Aguilar, ahora sabemos la razón de dicho cambio, puesto que no existe ningún tipo de enemistad entre ellas.