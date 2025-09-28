El pasado poco conocido de Mau López: de brillar en el cine de acción a Exatlón México

Detrás de cada atleta que pisa las arenas de Exatlón México hay una historia llena de retos, disciplina y pasiones que muchas veces van más allá del deporte. Este es el caso de Mau López, un competidor que bien se ganó el respeto por su entrega en los circuitos, también lo hizo por una faceta poco conocida: su trayectoria en el cine y las escenas de acción.

¿Quién es Mau López y cómo comenzó en el mundo del espectáculo?

Originario de la Ciudad de México, Mau López encontró en el parkour la base para desarrollar una carrera única. Su habilidad para combinar fuerza, agilidad y precisión lo llevó a convertirse en stuntman, es decir, doble de acción. Gracias a esta disciplina, participó en proyectos televisivos y cinematográficos como Rosario Tijeras, Sitiados, Hernán y La Teniente.

Aunque sus apariciones no siempre fueron en primer plano, su talento le permitió integrarse en un mundo donde la exigencia física es tan importante como la capacidad de actuar con seguridad en escenas de riesgo.

Esa etapa de su vida le permitió forjar una identidad versátil: deportista y artista al mismo tiempo, capaz de trasladar la adrenalina del parkour a producciones de gran escala.

¿Qué hace actualmente Mau López tras su paso por Exatlón México?

Hoy, Mau López continúa ligado al deporte a través del parkour. Junto a Mati Álvarez, abrió un gimnasio especializado donde comparte rutinas, entrena a nuevas generaciones y difunde esta disciplina que le cambió la vida. En sus redes sociales suele mostrar entrenamientos, retos físicos y el ambiente de comunidad que ha creado alrededor de este espacio.

Además de su papel como entrenador y referente del parkour en México, Mau sigue colaborando en proyectos de acción, con lo que combina sus dos grandes pasiones: el deporte extremo y el espectáculo.

¿Cómo le fue a Mau López en Exatlón México?

Mau López llegó a Exatlón México en la tercera temporada como parte del Equipo Rojo (Famosos). Su estilo arriesgado y su preparación como atleta de parkour lo convirtieron en un competidor dinámico y fuerte, aunque terminó por ser eliminado en la recta final. Su regreso se dio en la cuarta temporada, esta vez con los Titanes, donde reafirmó su compromiso con el programa y con su deseo de poner a prueba sus habilidades frente a otros grandes atletas.

Aunque no logró llegar al cierre de la competencia, sus participaciones fueron clave para mostrar que la disciplina del parkour también tiene un lugar en este reality deportivo.