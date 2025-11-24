Esta sería la causa de muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

En los últimos minutos se propagó la información (vía la influencer Chamonic3 en Instagram) de la muerte de la señora Gabriela Michel. Ante eso, todos los medios están tratando de corroborar dicha información, aunque aún ninguna fuente oficial lo confirma. Sin embargo, todo indica que el motivo de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez fue un accidente doméstico. Esta es la información que se tiene.

Te puede interesar - ¿Quién era la señora Gabriela Michel?

Te puede interesar - ¿Por qué Gabriela Michel y Eugenio Derbez peleaban tanto?

¿Cómo fue el accidente que acabó con la vida de Gabriela Michel?

Aunque minuto a minuto salen múltiples notas alrededor de este sensible fallecimiento, no hay más informes de periodistas especializados u otros medios que corroboren lo que la cuenta de Chamonic indicó desde casi las cuatro de la tarde del lunes 24 de noviembre de 2025.

Por ello, se sigue bastante a ciegas, pero lo que se indica es que la muerte se concretó a las 7 de la mañana de este inicio de semana. Y la causa del terrible deceso fue un accidente que tuvo en su propia casa. Sin embargo, en estos momentos solamente hay especulaciones alrededor de la madre de la hija mayor de Eugenio Derbez.

¿Familiares o amigos confirmaron la muerte de Gabriela Michel?

Aunque poco a poco se da como un hecho, ninguna fuente directa ha salido a reconocer que efectivamente, la actriz de doblaje de 65 años falleció. Incluso aseguran que varios amigos ya están dando el pésame en redes sociales, pero eso es falso. Solamente han existido notas y comentarios de parte de los internautas.

@voxinformativo ¿Sabías quién es la mamá de Aislinn Derbez? Te contamos lo que no sabías sobre Gabriela Michel. ♬ sonido original - Vox Informativo

En ese sentido, ni su esposo ni Aislinn (figuras públicas) han corroborado lo dicho durante la última hora.

¿Cuántos hijos tuvo Gabriela Michel?

La actriz nacida en Ciudad de México es la madre de Aislinn Derbez, quien ha contado en repetidas ocasiones que vivió un tormento de la relación de sus padres. Tras separarse de Eugenio Derbez, Gabriel encontró el amor con Jorge Alberto Aguilera, famoso integrante de la comunidad de la locución en México. Ya como matrimonio, tuvieron dos hijas más, que son Michelle Aguilera y Chiara Aguilera.