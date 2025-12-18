Frente Frío: Lista de estados con LLUVIAS y -10 GRADOS hoy viernes 19 de diciembre

El cierre del año trae consigo lugares por completo afectados gracias a la llegada de un nuevo Frente Frío a la República Mexicana, el cual causará estragos importantes en un puñado de estados a través de lluvias y temperaturas de -10 grados durante este viernes 19 de diciembre del 2025.

Como sabes, la temporada de invierno ha generado distintos episodios de mucha lluvia y bajas temperaturas que se sienten cada vez con más fuerza en el país. Ahora, el arribo de un nuevo Frente Frío amenaza con golpear a distintos estados durante las próximas horas de este viernes 19 de diciembre.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy viernes 19 de diciembre?

Según informa la Comisión Nacional del Agua, estados como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y algunas zonas de Veracruz vivirán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que otros como Puebla, Guerrero, y distintas zonas, también de Veracruz, tendrán intervalos de chubascos.

Las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm se harán presentes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala, mientras que las rachas de viento que pueden superar los 60 a los 80 kilómetros por hora estarán en Oaxaca. Del mismo modo, Puebla y Coahuila vivirán rachas de 30 y hasta 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las bajas temperaturas, el Frente Frío generará mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, mientras que las mínimas de -5 a 0 grados con heladas en la madrugada se harán presentes en Sonora, Baja California, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México.

¿Cuántos Frentes Fríos habrá durante diciembre del 2025?

Las autoridades correspondientes revelaron, a principios del mes, que diciembre del 2025 traería consigo alrededor de siete Frentes Fríos , mismos que serían los responsables de las bajas temperaturas. De hecho, diciembre se podría convertir, junto con enero, en los meses con más FF’s de este periodo invernal.