Roberto Palazuelos actualiza el caso de Leonardo García; ¿cuántos meses lleva sobrio?

El hijo del primer actor vivió en las polémicas durante los meses recientes, situación que le trajo estrés a él y a su madre, de quien se rumoró convertirse en víctima de agresión por parte de Leonardo García. Por ello, Roberto Palazuelos volvió a ser el gran comunicador del caso del hombre que perdió su racha sin alcohol y una pareja en el camino más reciente de las adicciones.

Te puede interesar - ¿Leonardo García agredió a su ex novia?

¿Cuántos meses lleva sobrio Leonardo García?

Era conocido que el actor de 52 años ha peleado contra las adicciones desde hace tiempo. Incluso la información dictaba que vivía en sobriedad y con una relación amorosa fructífera. Lamentablemente en marzo del 2025 dichas buenas situaciones se diluyeron, pues volvió a tomar después de casi siete meses sobrio y terminó oficialmente su relación con Flaminia Villagrán.

Esto dijo Roberto Palazuelos: “Recayó, pero otra vez está bien. Hay gente que hasta como la tercera, cuarta sale. Yo le dije: ´bueno, si recaíste… y ya llevabas como siete meses, entonces vuélvelo a intentar´”. Y respecto al presente de su amigo, destacó sus avances para erradicar su alcoholismo: “Otra vez está muy bien y ya vamos por 60 días bien”.

¿Por qué Leonardo García recayó en su adicción con el alcohol?

El mismo declaró que sobre todo, la muerte de su padre le costó mucho trabajo, pues además vivió un problema con el departamento en el que vivía. Por ello, la depresión lo hundió al vivir pérdidas de diferentes tipos. Así lo comunicó él hace unos meses: “Empecé a tomar más, fue por cuestión sentimental, pérdidas... la depresión te lleva al trago. Cuando estás deprimido tomas más y te pega mal”.

¿Por qué Roberto Palazuelos se convirtió en el comunicador oficial del caso de Leonardo García?

Dicho por palabras del “Diamante Negro”, los une una amistad que se dio desde la infancia, esto por la cercanía de sus padres. Esta amistad ha sido sostenida en estos momentos por el apoyo de Palazuelos a García. “Más que mi amigo, es como mi hermano, crecí con él, claro que estaré siempre con él, en los momentos buenos y malos, también cuando haya que hablarle fuerte, le hablaré fuerte… Tengo mucha fe de que la va acabar librando”.

Seguir leyendo - ¿Por qué Leonardo García y Margarita Portillo está enemistados?