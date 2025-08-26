Los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2025

Probablemente algunos nunca hayan tenido problemas con las actualizaciones constantes de diferentes aplicaciones, pues sus teléfonos siempre se mantienen en orden. Ante dicha situación, el problema viene para los que llevan tiempo con el mismo modelo o consiguieron uno de hace años. Lamentablemente es probable que no haya oportunidad para disfrutar de WhatsApp desde el próximo primero de septiembre.

¿Qué modelos de teléfonos celulares no soportarán las exigencias de WhatsApp?

Aunque no había la mínima intención de preocupar a nadie, es probable que tu versión de celular ya no permita la utilización de WhatsApp. Y eso es realmente un problema para la gran mayoría de los mexicanos, pues es la aplicación por excelencia que se utiliza en el país. En ese sentido, este es el listado de teléfonos que ya no funcionarán desde el próximo mes de septiembre.

En el rubro de Android se requerirá como mínimo la versión 5.0 y estos son los modelos de las distintas marcas:

Samsung - Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

Ascend D2. HTC - One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601. Motorola - Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

Ascend D2. Sony - Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V. LG - Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Mientras que en cuanto el iOS, es requerido mínimamente el 12.

Apple (iPhone) - iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares?

Algo que es necesario decirle al usuario es que no desaparecerá de inmediato o no se deshabilitará de forma abrupta. Sin embargo, algunas funciones nuevas no podrán llevarse a cabo y aspectos como seguridad o IA evidentemente no estarán disponibles en su versión más reciente. Por ello, sería recomendable buscar modelos más nuevos, para disfrutar de todas las bondades de la nueva actualización de WhatsApp.

