Adrián Marcelo confirmó cuánto le pagó a Crista Montes; recién lo reveló en un video de YouTube

Uno de los conflictos más virales entre celebridades de internet tuvo a Adrián Marcelo y Gala Montes como rivales. Tras su participación en un espectáculo televisivo, ambos se enemistaron de una manera muy clara. Y uno de los grandes tópicos que estuvo por semanas alrededor de un misticismo absoluto fue la reunión que tuvieron el comediante regio y la madre de Gala. ¿Entonces cuánto dinero ganó la señora Crista por aquella polémica entrevista?

¿Cuántos miles de pesos ganó Crista Montes por la entrevista que le hizo Adrián Marcelo?

Los rumores de aquellos días indicaban que la cifra era de un millón de pesos, por lo que era imposible que Crista dijera que no. Sin embargo, en algunos lives de TikTok, la mamá de Gala Montes descartaba que la cifra llegara al millón. Por ello, los cuestionamientos continuaban de manera constante en las redes sociales, pero Adrián Marcelo lo confesó en YouTube hace unas horas.

En un tiempo donde el comediante de Nuevo León se sinceró sobre todas las peleas surgidas con Gala, indicó que esa entrevista fue toda una venganza. La mamá de la influencer aceptó ir y eso fue difícil de asimilar para la hija, quien habló de eso recientemente. Entonces, fue cuando el oriundo de Monterrey reveló la cantidad ofrecida a su Crista Montes: “Con el porcentaje que le dimos con la venta del código, yo creo que la señora se llevó cerca de 600 mil pesos”.

¿Adrián Marcelo se arrepiente de lo que le dijo a Gala Montes?

De manera especifica no se arrepiente de lo dicho ni de esa pelea directa con la también cantante. Las palabras de la creadora de contenido calaron hondo y el comediante reaccionó de la forma ya tan conocida por todos: “No puedo negar que existe - su versión agresiva - . Ese soy yo cuando recibo un golpe como el de ‘se están co.ie..o a tu esposa’ o ‘youtubercillo de c..ada’ y traté de mantenerme aún así”.

