¿Hubo violencia? Marimar Vega dice que con Horacio Pancheri tuvo una relación “muy fea”

Marimar Vega es una de esas actrices que fascinan con su personalidad no solo en las series y películas que protagonizan sino también cuando las escuchas hablar en entrevistas. Durante un encuentro con Pati Chapoy para su canal de YouTube, la protagonista de “Dra. Lucía” hizo una reflexión sobre sus relaciones amorosas y dijo cuál de ellas no fue buena.

Desde 2022, la intérprete de 42 años está felizmente casada con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez.

Marimar Vega responde si hubo violencia en su relación con Horacio Pancheri

La entrevista con Pati Chapoy comenzó con Marimar Vega hablando sobre la importancia de la terapia en su vida y cómo le ha ayudado a trabajar en sus “áreas de oportunidad”, como el terreno de las relaciones afectivas.

A partir de ahí, la periodista hizo varias preguntas a la actriz de “Dra. Lucía” sobre cómo es la relación actual con sus ex. De esta manera llegó a la plática el actor argentino Horacio Pancheri.

“Con él no tengo relación ni quiero”, dijo Marimar contundentemente, y agregó que él es el único de sus ex con quien no hubo una buena relación. Pati le preguntó si hubo violencia en ese vínculo, a lo que Marimar respondió que “física, no”. Sin embargo, “fue una relación muy fea”.

Marimar Vega y Horacio Pancheri estuvieron juntos por aproximadamente 2 años, y fue la relación que la actriz tuvo antes de estar con su actual esposo. Terminaron en 2021, y tiempo después el argentino dijo que se separaron por tener distintos proyectos de vida.

La actriz también dijo que su relación con Adrián Uribe y Luis Ernesto Franco, otras de sus exparejas, es buena. Asimismo, todo terminó bien con Víctor García aunque hace años que no hablan; recientemente lo vio en un concierto, en compañía de Jerónimo.

Aunque sus recuerdos con Horacio Pancheri no son buenos, Marimar Vega resaltó en la entrevista que todas las experiencias, buenas o malas, tienen aprendizajes y valor.