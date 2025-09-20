La IA te puede decir qué enfermedades vas a tener en 20 años

La Inteligencia Artificial cada vez tiene mejores avances en muchos aspectos, uno de los que más ha tenido un progreso es en temas de salud. Desde el desarrollo de medicamentos, hasta ciertos análisis de datos que arrojan ciertos diagnósticos que pueden ayudar a salvar vidas en un futuro.

Hablando de este último en particular, la comunidad científica ha identificado que gracias a esta herramienta los médicos tienen la posibilidad de salvar vidas al anticipar algunos padecimientos. Y es que, se dio a conocer en la revista ‘Nature’, que algunos especialistas crearon una herramienta de Inteligencia artificial que tiene la capacidad de pronosticar las probabilidades de que una persona tenga hasta 1,000 enfermedades.

¿Cómo la Inteligencia Artificial puede pronosticar enfermedades?

De acuerdo con lo mencionado, se detalló que esta herramienta es Delphi-2M, un modelo que puede usar los historiales clínicos y las rutinas de vida, esto va a ayudar a la herramienta a saber la posibilidad de que una persona tenga enfermedades como cáncer y trastornos inmunitarios, hasta con 20 años de anticipación.

Esta herramienta se desarrolló con datos del Reino Unido; con el fin de ayudar a los médicos a identificar a personas de alto riesgo y así poderles dar la atención adecuada y temprana, antes de que desarrollen la enfermedad.

Incluso, el equipo de investigación el cual está dirigido por Moritz Gerstung, coautor del estudio y científico de datos del Centro Alemán de Investigación del Cáncer en Heidelberg, modificó un modelo de lenguaje extenso (LLM) que es la base de chatbots como Chat GPT.