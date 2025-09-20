Ricardo Peralta explota contra Jezzini por esta razón

El influencer Jezzini fue duramente criticado ya que, luego de haber estado desaparecido de las redes sociales, apareció en el programa Venga la Alegría con el objetivo de anunciar su paso por la música.

Los seguidores del influencer habían estado muy preocupados por su ausencia por lo que no les cayó bien que jugará con su ausencia. Ante esta situación es que dejaron de seguirlo en las redes y lo criticaron, a esto también se sumó Ricardo Peralta.

¿Qué fue lo que pasó con Jezzini?

Ricardo Peralta, relató en su programa de YouTube junto a Teo, que Jezzini se hizo presente en Venga la Alegría luego de haber estado ausente mucho tiempo en las redes sociales.

“Llega con una peluquita, outfit y llega a actuar de una forma... no rara, pero como cómica. De ahí solamente dijo ‘Nos vemos a la 1 en mis redes’, y ahí avisó que iba a ser cantante”, detalló Ricardo Peralta.

Además también hizo hincapié en que Jezzini, “causó mucho estrés en mucha gente porque estuvo raro la forma en la que lo hizo, dado el hecho que no tenía que hacer todo este circo”.

“Todo esto ocurrió en un lapso de dos o tres días donde se empezaron pláticas muy fuertes y muy reales de ‘Qué onda con los creadores de contenido’”, añadió.

¿Cuáles fueron las críticas de Ricardo Peralta a Jezzini?

Debido a la forma extraña en la que actuó Jezzini, fue que Peralta dijo, “hay personas que sí pasamos por temas psicológicos muy interesantes. A mí sí me tocó cositas”. Además manifestó que luego de salir de un reality del que fue parte, “no fue sencillo para mí; estoy aquí, estoy bien, gracias a ti, a muchos amigos”.

Desapareciste sin avisar, usaste la salud mental como parte de una publicidad, preocupaste a toda una comunidad que te admiraba para este bodrio que para colmo es una copia JAJAJAJ caíste bajo Jezzini pic.twitter.com/ddQk92f6kL — sonix (@juracomoung) September 11, 2025

“Ocupé de mucha ayuda y de pronto... No quiero decir que me ofendió, porque no es esa la palabra, pero sí me sentí de '¿Cómo crees?’”, señaló. Por último apuntó contra Jezzini, diciendo que “no sabe lo que es pasarla mal psicológicamente”, por eso reafirmó que “con la salud mental no se juega”.