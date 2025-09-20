Esta planta aleja a los mosquitos de tu casa de forma natural

Es muy cierto que en ciertas temporadas del año, algunos insectos se hacen muy presentes en especial los mosquitos, los cuales son muy molestos para algunas personas, por lo que siempre se busca la forma de terminar con ellos. Sin embargo, lo que pocas personas saben, es que existe una planta que podría ayudar de forma natural y sin complicaciones mayores para la salud.

De acuerdo con los conocedores en el tema, se detalló que la citronela tiene un fuerte aroma cítrico, el cual resulta desagradable para los mosquitos, por lo que esta planta es usada por muchas personas como un repelente natural dentro de sus hogares.

¿Cómo usar la citronela para combatir los mosquitos?

Los expertos en la materia, han revelado que esta planta puede crecer hasta un metro y medio en buenas condiciones y con los cuidados adecuados, pues necesita exposición al sol, un buen drenaje para sacar el agua y riego regular, aunque sin cantidades muy grandes. Es recomendable que esta planta esté en jardín o macetas, pues su aroma podría ayudar a que no exista la presencia de estos insectos molestos, sin tener que usar químicos.

Para quienes han considerado tener una planta como estas, es recomendable ponerla cerca de una ventana o puerta para que el efecto de su aroma sea mucho más efectivo contra los mosquitos que quieran entrar en tu hogar. Incluso, el retirar las hojas secas y colocarlas en los pasillos de la casa puede ser una forma de combatir a los insectos, pues su olor es desagradable para ellos.

Por otro lado, muchas personas relacionan a la citronela con la prosperidad y la buena suerte en tema de dinero y abundancia, por lo que muchas culturas la usan como una forma de atraer las energías positivas a su casa.

