Estos adultos mayores recibirán un triple pago en noviembre del IMSS e ISSSTE

Hay una buena noticia que fue anunciada por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con la cual se verán beneficiados muchos adultos mayores.

Pedro Sola, nuestro invitado especial para hablar de ‘Revaloración de los adultos mayores’... ¡Para allá vamos todos! | Mesa de debate [VIDEO] Mónica Castañeda, Pedro Sola, Roberto Hernández y Ricardo Manjarrez, encabezan esta mesa de debate en donde tocamos el tema de la Revaloración de los adultos mayores.

Lo que ocurrirá es que los beneficiarios van a recibir un pago triple en noviembre 2025. Cabe destacar que no es una ayuda extra sino que es la coincidencia de otros dos depósitos que se suman al habitual de todos los meses.

¿Cómo será el triple pago a los adultos mayores del IMSS e ISSSTE?

De acuerdo a la Ley 73, los pensionados del Décimo Transitorio del ISSSTE y los del IMSS, tienen asegurado por lo menos un doble depósito en el penúltimo mes del año, ya que recibirán la pensión mensual habitual y el aguinaldo.

Así también van a percibir en sus cuentas los $6,200 correspondientes a la Pensión del Bienestar, los cuales entrega el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum.

Teniendo en cuenta esto es que aquellos adultos mayores de 65 años, que se encuentren registrados en la Pensión del Bienestar, y que a su vez coticen en el IMSS Ley 73 o el ISSSTE del Décimo Transitorio, disfrutarán de tres depósitos en muy pocos días.

Canva Esta es una buena noticia para los adultos mayores.

¿Cuáles son las fechas de pago del IMSS y ISSSTE en noviembre 2025?

IMSS: el pago mensual de noviembre y el aguinaldo (a quienes corresponda) caerán en simultáneo para todos los pensionados el lunes 3 de noviembre de 2025.

ISSSTE: el pago mensual de noviembre será el viernes 31 de octubre de 2025, mientras que la primera parte del aguinaldo (a quienes corresponda) está programada para la primera quincena de noviembre.

Pensión del Bienestar: el último pago bimestral de 2025 será durante noviembre 2025, a través de un calendario por letra del apellido. Se espera que inicien con la “A” el lunes 3 de noviembre.

De esta manera se debe estar atento a las fechas establecidas para cada beneficiario. Los adultos mayores deben pertenecer a la Pensión del Bienestar.

