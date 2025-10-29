INAPAM ha lanzado un gran beneficio que estará disponible hasta el 10 de diciembre

Desde el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuentan con un interesante programa de descuentos especiales para sus afiliados con credencial, a través del Directorio de beneficios. En la actualidad por medio de sus redes sociales, han oficializado que este beneficio se extiende hasta el10 de diciembre del 2025.

A estas buenas noticias, se suma una nueva que está relacionada con el lanzamiento de un nuevo curso de capacitación, en este caso sobre el “Cuidado a la persona adulta mayor en domicilio”.

Es importante destacar que el curso es totalmente presencial, y se debe de contar con una asistencia mínima de 80% para la entrega de constancia.

¿Cómo será el curso del INAPAM?

La sede es en el Centro de Atención Integral Universidad ubicado en Av. Universidad 150, U. Hab IMSS Narvarte, Benito Juárez, CDMX.

Este curso tiene una duración de 6 semanas solamente los días miércoles y viernes en un horario de 10:00 a 15:00 hrs. Aquellos interesados deberán de contar con un número telefónico (para WhatsApp) en donde se estará proporcionando información continua sobre el curso. Se mandará la liga del grupo en cuanto se complementen las inscripciones.

Fecha de Inicio: Miércoles 05 de noviembre del 2025.

Fecha de término: Miércoles 10 de Diciembre del 2025

Modalidad: Presencial, CDMX. Podrás inscribirte a través de la red social oficial de INAPAM, desde el 27 al 31 de octubre, habrá cupo limitado.

Requisitos para solicitar la credencial INAPAM



Tener 60 años cumplidos.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Fotografía.

Teléfono de contacto.

CURP de un familiar.

Es un curso bastante interesante por lo que no tienes que perder más tiempo y realizar las inscripciones correspondientes.

De esta manera si cumples con los requisitos pues el INAPAM, te invita a que aproveches esta y todas las oportunidades que ofrecen. Anímate y mantente informado para disfrutar de todo lo que tienen para tí.

