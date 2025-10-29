Así fue cómo Inés Gómez Mont se salvó de ser arrestada junto a su pareja

En los últimos días, el tema sobre el arresto de Víctor Álvarez Puga ha dado mucho de qué hablar. No obstante, entre los usuarios surgió la principal duda sobre qué fue de Inés Gómez Mont, debido a que ella se salvó de ser arrestada junto a su pareja.

Posteriormente, la duda del millón fue respondida inesperadamente. A continuación, te detallaremos toda la información que se sabe al respecto, y la razón por la que están deteniendo a su esposo.

¿Qué le pasó a Inés Gómez Mont?

No olvidemos que el 26 de octubre se dio a conocer formalmente la detención de Víctor Álvarez por las autoridades de Estados Unidos. Ante los hechos, Inés Gómez Mont se salvó de ser arrestada por agentes de ICE.

El periodista Luis Chaparro, explica que se salvó de ser arrestada gracias a sus hijos, puesto que las autoridades estadounidenses, ante la presencia de los menores le dieron preferencia especial, de haber sido arrestada con su pareja, los hijos de la conductora estarían bajo los cuidados del Estado.

Igualmente, el periodista, explica que las autoridades ingresaron al domicilio debido a que la pareja había presentado irregularidades migratorias al intentar engañar al sistema durante un proceso de residencia, por lo que se dio a conocer la orden de aprehensión.

¿Por qué ellos ya no viven en México?

No olvidemos que desde el 2021, Víctor Álvarez Puga se encontraba enfrentando un proceso legal por supuestamente ser vinculado a corrupción y lavado de dinero. Dentro de esos mismos delitos, también estaba siendo acusada la conductora Inés Gómez Mont, hechos que ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por esa razón, ambos desaparecieron del ojo público de México, hasta que se dio a conocer su detención. Hasta ahora se sabe que la Fiscalía General de la República (FGR) busca la extradición de la pareja de la conductora. Por ahora, ambos siguen en territorio estadounidense, en espera de su juicio. Una noticia que le ha dado la vuelta a las redes, considerando que llevaban varios años escondidos del ojo público y fuera del país, con estatus de prófugos.