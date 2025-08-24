Querida influencer mexicana anuncia la pérdida de su bebé

Karen Barrera, una reconocida influencer mexicana publicó un anuncio muy triste para sus fieles seguidores y para el público en general, explicando que había perdido a su bebé, a quien esperaba con tanta alegría junto a su pareja. Noticia que se dio a conocer mediante sus redes sociales.

Publicación que hasta el momento ha generado muchos comentarios positivos, donde los seguidores mandan sus condolencias y mejores deseos a los creadores de contenido. A continuación te detallaremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Qué influencer perdió a su bebé?

La influencer mexicana Karen Barrera, siempre se ha destacado por todos los videos de comedia que ha subido en sus redes sociales, logrando posicionarse en el mundo digital con mucha felicidad. Hasta el momento, en Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores, y en Tiktok tiene más de 19 millones de seguidores.

Posteriormente, se casó con el creador de contenido puertorriqueño Daniel El Travieso, juntos se han encargado de compartir su vida en sus redes sociales con contenido de humor. Desde hace tiempo, ya se especulaba que Karen Barrera se encontraba embarazada.

¿Cómo anunció su pérdida Karen Barrera?

Lamentablemente, el 23 de agosto, la influencer mexicana junto a su esposo, mediante videos emotivos, anunciaron la pérdida de su bebé, publicando varias imágenes de la prueba de embarazo, los ultrasonidos e imágenes de cuando le anuncio la noticia a su pareja. Imágenes acompañadas con el siguiente mensaje:

“Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante.”

Hasta el momento la publicación ha reunido 417 mil “me gusta”, además de contar con más de 2 mil comentarios, donde los seguidores, lamentan el terrible anuncio, además de mandarles fuertes abrazos para poder sobresalir de la pérdida del bebé.

En el anuncio también explica que es un momento extraño, en el que por un instante esperaban al pequeño, pero que todo puede cambiar en cuestión de minutos. Además, de agradecer a su familia, amistades y esposos, por brindarle todo su soporte durante estos momentos tan difíciles de su vida.