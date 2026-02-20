La ciudad de Puebla donde es más probable que te cruces con un therian, según la IA

El fenómeno therian está causando sensación en las redes sociales y cada vez son más los lugares donde se han registrado avistamientos de este extraño movimiento. En México, ya circulan videos virales de personas actuando como animales y, específicamente en el estado de Puebla, existe una ciudad en donde es altamente probable cruzarte con un "animal humano".

Se trata nada más y nada menos que de Puebla de Zaragoza, la capital del estado, cuya riqueza cultural se expande también a lo que pasa en las calles y podría convertirse en un punto de encuentro para los therians, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

La capital de Puebla podría convertirse en un punto de encuentro para los therians|Secretaría de Turismo, Canva

¿Qué son los therians?

En términos simples, un therian es una persona que se identifica con diversos tipos de animales y adapta su comportamiento para imitarlos. La definición de Furry Safeguarding Association explica que los individuos desarrollan la idea de que su "yo interior" sí representa a esta especie, ya sea de forma mental, física, espiritual o psicológica.

Es importante no confundirlos con los llamados "furros", que usualmente solo disfrutan caracterizarse y no lo consideran como parte de su identidad completa, tal como indica un artículo de la Universidad Humanitas. No así, cada caso es distinto, por lo que las interpretaciones varían e incluso podrían estudiarse estas sensaciones a nivel psiquiátrico.

Un therian es una persona que se identifica como animal e imita su comportamiento|Canva

Si bien esta tendencia es relativamente nueva en México, información de Cultura UNAM explica que desde la antigüedad han existido culturas que sienten una conexión simbólica con los animales. Sin embargo, estos son solo antecedentes que no necesariamente están relacionados con los therians, cuyo origen exacto todavía se desconoce.

¿Por qué hay personas therian en Puebla?

En cuanto a las razones por las que el estado de Puebla aparece como sitio de interés para los grupos de individuos identificados como therian, se debe a que actualmente hay convocatorias para formar parte de reuniones en este lugar. De modo que esto podría delatar que dicho estado de México, que está a poco más de dos horas desde la CDMX, tiene habitantes que participan o buscan adentrarse en este mundo.