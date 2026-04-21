La RAE revela qué significa realmente la palabra “Girasol” y NO es solo una flor, te sorprenderás

Girasol es una planta que florece entre verano y principios de otoño y que cobra gran relevancia el 21 de septiembre, cuando se regalan flores amarillas, y las de esta especie son las idóneas para estas fechas. No obstante, la palabra tiene otro significado totalmente diferente que muchos desconocen y que la RAE reveló, como cuál es la manera correcta, si utilizar haiga o haya y el significado de cada una.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), girasol se le decía coloquialmente a la persona que procuraba granjearse el favor de un príncipe; es decir, el susodicho buscaba a toda costa ganarse la aprobación o simpatía de un alto mando mediante favores o halagos. Esta es la manera correcta de saludar por las mañanas: buen día o buenos días.

Se le decía coloquialmente a la persona que procuraba granjearse el favor de un príncipe.|IA

Cabe destacar que la palabra granjearse se refiere a “atraer algo en beneficio o perjuicio de una persona”, aunque en la actualidad ya no se considera correcta, según el diccionario de la RAE. Debido a lo anterior, la mayoría de las personas desconocían este significado, ya que siempre se le relaciona con la planta.

Los derivados de la palabra girasol y su primer significado

Girasol, se le relaciona a la planta con flores amarillas y es que así lo estipula la RAE al ponerla como primera opción cuando se busca el significado de esta palabra. También tiene sus diferentes sinónimos, como lo son tornasol, mirasol, mirabel, giganta y gigantea.

La RAE dice lo siguiente acerca de la palabra girasol: “Planta anual originaria de América del Norte, de la familia de las compuestas, con tallo herbáceo, derecho, de unos tres centímetros de grueso y cerca de dos metros de altura. Se cultiva para la obtención del aceite y, en menor escala, para consumir las semillas”.

Asimismo, girasol se compone de dos palabras: gira y sol, que se refiere a la propiedad que tiene la flor de irse volviendo hacia el sol.