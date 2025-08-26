Laura Zapata lanza polémico mensaje a Thalía: ¿qué le dijo?

Este martes la cantante y actriz Thalía celebra su cumpleaños número 54 y ya es el blanco de miles de salutaciones. Sin embargo, su hermana Laura Zapata confirmó que no tiene pensado felicitarla y que ni siquiera posee su número de teléfono.

Thalía viajó a México para visitar a su hermana Ernestina en el hospital [VIDEO] Thalía viajó a México para visitar a su hermana Ernestina. Captamos a Camila Sodi a las afueras del hospital, donde su familia acudió a donar sangre.

Al parecer, la relación entre ambas actrices no ha mejorado y ni una fecha tan especial como el cumpleaños de la intérprete de “Equivocada” será motivo de reencuentro. Laura Zapata dejó en claro que no existe comunicación entre ellas por lo que su saludo a Thalía estará entre los ausentes.

¿Laura Zapata es hermana de Thalía?

La relación entre Laura Zapata y Thalía nunca fue la mejor y desde hace años han protagonizado diferentes polémicas. En el mundo artístico ambas son muy conocidas, principalmente en el plano de la actuación ya que se han desempeñado como grandes actrices.

Thalía y Laura Zapata son hijas de Yolanda Miranda pero de diferentes matrimonios, siendo este uno de los motivos por los que su relación no ha sido tan cercana. Además, Laura Zapata tiene 69 años de edad mientras que Thalía hoy cumple sus 54 años, tema que también marcó distancia desde que eran niñas.

¿Laura Zapata y Thalía tienen una mala relación?

Días atrás, en el marco de una entrevista periodística, la actriz Laura Zapata dejó a casi todos sorprendidos al revelar que este martes 26 de agosto no saludaría a Thalía por su cumpleaños. “No tengo la menor idea. A lo mejor le hablan todas sus amigas, sus hermanas, sus primas, sus cuñadas, su familia”, remarcó al ser consultada.

De esta manera, Laura Zapata dejó en claro que la relación con su hermana sigue obstaculizada y que ni siquiera en el día del cumpleaños tomará contacto con Thalía. Además, en caso de hacerlo, la actriz reveló que “no tengo ni siquiera su teléfono ya”, completando así el capítulo de esta historia que parece sacada de una telenovela.