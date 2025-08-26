Muere Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico: ¿de qué murió?

Manuel de la Calva fue un integrante del Dúo Dinámico, siendo una persona esencial en el mundo de la música que demostró todo su talento a lo largo de su carrera. Lamentablemente, se anunció la muerte del artista, una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo por su repentino deceso.

Para que no te pierdas ningún detalle al respecto, un cantante que dejó una huella importante dentro de la cultura musical de España. Te daremos toda la información que se sabe sobre el fallecimiento del cantante.

¿Qué es Dúo Dinámico?

En España el Dúo Dinámico fue una agrupación importante, que tuvo su mayor éxito en los cincuentas. El grupo estaba conformado por Manuel de la Calva y Ramón Arcus, quienes tenían una gran amistad entre los dos. Dentro de su carrera artística, sus canciones más exitosas fueron Resistiré, Perdóname, Amor de Verano y Esos Ojitos Negros.

Aunque su mayor éxito fue en su país de origen, logró posicionarse en varios países de Latinoamérica, haciendo que varias de sus canciones sean un rotundo éxito. Después de varios años, sus seguidores siguen oyendo varias de sus líricas y ritmos.

¿De qué murió Manuel de la Calva y qué enfermedad tenía?

Manuel de la Calva, quien era cantante y compositor, se dio a conocer que falleció el 26 de agosto del 2025. Dentro de la información que se ha publicado, se sabe que el artista desde hace algo de tiempo padecía de fibrosis pulmonar, enfermedad que le fue diagnosticada debido a una presentación que tuvo en Barcelona.

Aunque no se ha anunciado si esa enfermedad fue el motivo de su muerte, en la red social de X, el perfil de @DD_ManoloRamon, se publicó una foto al respecto en la que se anunciaba su lamentable fallecimiento, acompañado con el siguiente mensaje:

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.”

Dentro de la despedida se envía el agradecimiento al cantante, además de enviar condolencias a los familiares del artista. Al final, vemos que el mensaje fue escrito por Ramón Arcusa, el otro integrante de Dúo Dinámico.