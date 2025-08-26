Esta es la increíble diferencia entre el patrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce

En los últimos minutos, las redes se han incendiado debido al compromiso de entre Taylor Swift y Travis Kelce. Boda, que ha generado millones de reacciones entre los fans de los dos fenómenos, además de diversas reacciones y dudas, no solo sobre su relación y la música dedicada al compromiso, sino también, sobre ¿Cómo y en dónde será la boda? Pues, aunque Taylor Swift gana significativamente más que Travis Kelce, las expectativas de la boda del año van en aumento.

¿Quién gana más dinero, Taylor Swift o Travis Kelce?

Para nadie es un secreto que la pareja conformada por Taylor y Travis, se han sabido colocar en el foco de la conversación en medios, uniendo dos mundos que pocas veces se cruzan de manera tan mediática: la música pop y el fútbol americano.

Esta historia de amor comenzó en 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs, confesó de manera pública su interés por la estrella pop, para poco después comenzar a aparecer juntos en eventos deportivos y conciertos, convirtiéndose desde entonces en una de las parejas estelares de la conversación de sobremesa en todo el mundo, mezclando su historia de amor con el espectáculo, el deporte y todo tipo de escenarios.

¿Quién tiene más dinero, la estrella pop Taylor Swift o el jugador profesional Travis Kelce?

De acuerdo con Forbes, el patrimonio neto de Taylor Swift asciende a los 1.6 mil millones de dólares, esto hasta mediados del 2025, gracias no solo a sus exitosas giras, sino también a los derechos de autor y su amplio catálogo musical.

En contraste la estrella del NFL, Travis Kelce, cuenta con un patrimonio estimado en 90 millones de dólares, esto gracias a sus contratos con Kansas City Chiefs, sus patrocinios y el creciente éxito de su pódcast, entre otros negocios que maneja el ganador de 3 Super Bowls con los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift: La multimillonaria del pop

De acuerdo con Forbes, Taylor Swif, ha adquirido gran parte de su riqueza gracias a su éxito en Eras Tour, considerada como la gira más lucrativa de la historia, convirtiéndola en la mujer música más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado en 1.6 mil millones.

Travis Kelce: Más que solo éxito en la NFL

El ganador de tres Super Bowls, cuenta con un patrimonio valorado en más de 90 millones, provenientes principalmente de su éxito en la NFL, donde se estima un salario anual de 17 millones de dólares dentro de las filas de los Chiefs, complementando sus ingresos por patrocinios con marcas como Nike e inversiones financieras, además de su lucrativo podcast New Heights, por el que firmó un acuerdo de más de $100 millones con Amazon Wonder.

Aunque de acuerdo con las métricas y patrimonio neto, Taylor Swift, supera en ingresos al jugador Travis, al ser uno de los fenómenos actuales de la música pop, Travis Kelce, por su parte, también ha construido un imperio económico sólido, demostrando que ambos dominan en sus respectivos campos, uno siendo un ícono de la cultura global y el otro una figura fenómeno del deporte.