¡Se agotó en MINUTOS! Vestido que usó Taylor Swift para anunciar su compromiso arrasa con las ventas

Taylor Swift y Travis Kelce publicaron un solo post para anunciar su compromiso, pero la noticia dio la vuelta al mundo y causó un impacto que solamente la intérprete de “Fortnight” podría generar. Por ejemplo: el vestido que ella usó en las fotos de la publicación ya está agotado.

A diferencia de su lujosísimo anillo de diamante, el vestido que Taylor Swift llevó para su compromiso es una prenda que relativamente muchos “mortales” podrían pagar. A continuación te damos los detalles.

El vestido que Taylor Swift usó para anunciar su compromiso con Travis Kelce se agota en minutos

La cantautora estadounidense eligió un diseño de la marca Polo Ralph Lauren para dar el siguiente paso con Travis Kelce: anunciar sus planes para casarse. El modelo se llama ‘Striped Silk-Blend Dress’ y tiene adorables toques tanto veraniegos como vintage.

Es un vestido hecho con mezcla de seda de morera y nylon, que muestra un patrón de rayas blanco y negro; tiene tirantes ajustables y una falda en corte A y tamaño midi.

El portal especializado en celebridades TMZ reportó que menos de media hora después del anuncio del compromiso, la prenda ya se había agotado. En las plataformas oficiales de la marca el vestido ya aparece sin disponibilidad; si recargas la página a veces aparece disponible, pero ya no se puede ejecutar la compra.

En el sitio web de Polo Ralph Lauren, el precio original era de 398 dólares (7,497 pesos). Con un descuento en línea, el costo quedaba en 319.99 dólares (5,971 pesos).

El modelo también ya se agotó de plataformas mayoristas como Revolve, que también lo tenía disponible hasta hace un par de horas.

Ahora solo queda ver cuánto costará el vestido si algunas de las personas que lo adquirieron quieren venderlo a ‘swifties’ en busca de su momento especial.