Lista de 100 plantas medicinales que puedes tener en casa: para qué sirve cada una

Las plantas medicinales han sido utilizadas como remedios desde la antigüedad gracias a sus propiedades. Y aunque lo mejor es siempre ir con un médico para tratar enfermedades, hay casos donde es posible complementar con la naturaleza para acelerar la recuperación y tener estas especies en casa resulta de gran utilidad.

Plantas medicinales que puedes tener en tu jardín y te servirán para cuando estés enfermo

Tan solo en México, existen aproximadamente 4 mil 500 tipos de plantas medicinales, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La gran mayoría han sido estudiadas y reconocidas para tratar malestares, encontrándose en biografías de materiales hechos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) y por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), de Chile.

