Lista de 100 plantas medicinales que puedes tener en casa: para qué sirve cada una
La medicina natural ha estado presente desde tiempos antiguos y actualmente existen infinidad de plantas medicinales que se pueden tener en el hogar.
Las plantas medicinales han sido utilizadas como remedios desde la antigüedad gracias a sus propiedades. Y aunque lo mejor es siempre ir con un médico para tratar enfermedades, hay casos donde es posible complementar con la naturaleza para acelerar la recuperación y tener estas especies en casa resulta de gran utilidad.
Plantas medicinales que puedes tener en tu jardín y te servirán para cuando estés enfermo
Tan solo en México, existen aproximadamente 4 mil 500 tipos de plantas medicinales, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La gran mayoría han sido estudiadas y reconocidas para tratar malestares, encontrándose en biografías de materiales hechos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) y por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), de Chile.
- Manzanilla, para la digestión y relajación.
- Alcachofa, para la retención de líquidos.
- Hierbabuena, para la salud digestiva.
- Lavanda, para un buen descanso.
- Romero, para que te crezca el pelo.
- Menta, para la salud digestiva.
- Albahaca, como antiinflamatorio.
- Cabello de ángel, como diurético natural.
- Ruda, para hacer té contra los cólicos.
- Tomillo, para los resfriados comunes.
- Orégano, para los dolores de estómago.
- Salvia, para aliviar la acidez.
- Caléndula, para quemaduras leves y cicatrices.
- Árnica, para golpes y raspones.
- Valeriana, para conciliar el sueño.
- Eucalipto, para descongestionar la nariz.
- Calaguala, como antiinflamatorio.
- Diente de león, para el malestar estomacal.
- Jengibre, para la inflamación del estómago.
- Cúrcuma, como antioxidante natural.
- Laurel, para mejorar la digestión.
- Anís, para reducir los gases.
- Hinojo, para la inflamación abdominal.
- Perejil, como diurético natural.
- Cilantro, para una buena digestión.
- Epazote, para los cólicos menstruales.
- Tila, para la relajación.
- Cola de caballo, para la retención de líquidos.
- Ortiga, para dolores articulares.
- Malva, para la garganta irritada.
- Bugambilia, para la tos.
- Toronjil, para la relajación.
- Gordolobo, como expectorante.
- Muicle, para mejorar la circulación.
- Estafiate, para los dolores de estómago.
- Poleo, para mejorar la digestión.
- Zacate de limón, para la relajación.
- Equinácea, como antiinflamatorio.
- Neem, para problemas de la piel.
- Boldo, para proteger el hígado.
- Pasiflora, para los nervios.
- Ajo, para mejorar el sistema inmune.
- Cebolla, como diurético natural.
- Canela, para controlar la glucosa.
- Clavo, para los malestares bucales.
- Cardamomo, para la digestión.
- Té verde, como antioxidante.
- Rosa mosqueta, para la piel.
- Melisa, para la relajación.
- Consuelda, para golpes.
- Té negro, para tener más energía.
- Siempreviva, para quemaduras leves.
- Zarzamora, para los síntomas de la diarrea.
- Hoja de guayaba, para infecciones estomacales.
- Tamarindo, para el estreñimiento.
- Chía, para la digestión.
- Avena, para la piel irritada.
- Cáscara de manzana, para la salud digestiva.
- Hierba santa, para la tos.
- Damiana, para tener más energía.
- Nopal, para el estreñimiento.
- Cáscara de granado, para parásitos.
- Moringa, como antiinflamatorio.
- Alfalfa, como diurético natural.
- Linaza, para el tránsito intestinal.
- Maca, para rendir más en el día.
- Cedrón, para la relajación.
- Tártara, para la salud digestiva.
- Verbena, para el dolor de cabeza leve.
- Espino blanco, para el insomnio.
- Jamaica, como diurético natural.
- Flor de azahar, para los nervios.
- Sauco, para los resfriados leves.
- Jazmín, para la relajación.
- Cempasúchil, para la digestión.
- Mirra, como antiséptico.
- Sanguinaria, para la gripa.
- Aloe vera, para quemaduras leves.
- Acuyo, para la inflamación.
- Mejorana, para dolores musculares.
- Papaloquelite, para la inflamación.
- Romero rastrero, para mejorar la circulación.
- Laurel de la India, como expectorante.
- Borraja, para la inflamación leve.
- Zarzaparrilla, como antiinflamatorio.
- Hisopo, para la tos.
- Artemisa, para los cólicos menstruales.
- Cardo mariano, para proteger el hígado.
- Guaco, para la ronquera.
- Uña de gato, para la inflamación.
- Hierba del sapo, para la circulación.
- Palo azul, para proteger los riñones
- Té de limón, para la relajación.
- Lavandín, como relajante muscular.
- Bacopa, para mejorar la concentración.
- Kalanchoe, como antihistamínico.
- Hierba luisa, para la salud digestiva.
- Peonía, para los cólicos menstruales.
- Agrimonia, para los dolores leves de garganta.
- Trébol rojo, como antiinflamatorio.