inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Lista de 100 plantas medicinales que puedes tener en casa: para qué sirve cada una

La medicina natural ha estado presente desde tiempos antiguos y actualmente existen infinidad de plantas medicinales que se pueden tener en el hogar.

plantas medicinales
Existen plantas medicinales que tienen increíbles beneficios para el cuerpo|Canva
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Las plantas medicinales han sido utilizadas como remedios desde la antigüedad gracias a sus propiedades. Y aunque lo mejor es siempre ir con un médico para tratar enfermedades, hay casos donde es posible complementar con la naturaleza para acelerar la recuperación y tener estas especies en casa resulta de gran utilidad.

Plantas medicinales que puedes tener en tu jardín y te servirán para cuando estés enfermo

Tan solo en México, existen aproximadamente 4 mil 500 tipos de plantas medicinales, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La gran mayoría han sido estudiadas y reconocidas para tratar malestares, encontrándose en biografías de materiales hechos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) y por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), de Chile.

  1. Manzanilla, para la digestión y relajación.
  2. Alcachofa, para la retención de líquidos.
  3. Hierbabuena, para la salud digestiva.
  4. Lavanda, para un buen descanso.
  5. Romero, para que te crezca el pelo.
  6. Menta, para la salud digestiva.
  7. Albahaca, como antiinflamatorio.
  8. Cabello de ángel, como diurético natural.
  9. Ruda, para hacer té contra los cólicos.
  10. Tomillo, para los resfriados comunes.
  11. Orégano, para los dolores de estómago.
  12. Salvia, para aliviar la acidez.
  13. Caléndula, para quemaduras leves y cicatrices.
  14. Árnica, para golpes y raspones.
  15. Valeriana, para conciliar el sueño.
  16. Eucalipto, para descongestionar la nariz.
  17. Calaguala, como antiinflamatorio.
  18. Diente de león, para el malestar estomacal.
  19. Jengibre, para la inflamación del estómago.
  20. Cúrcuma, como antioxidante natural.
  21. Laurel, para mejorar la digestión.
  22. Anís, para reducir los gases.
  23. Hinojo, para la inflamación abdominal.
  24. Perejil, como diurético natural.
  25. Cilantro, para una buena digestión.
  26. Epazote, para los cólicos menstruales.
  27. Tila, para la relajación.
  28. Cola de caballo, para la retención de líquidos.
  29. Ortiga, para dolores articulares.
  30. Malva, para la garganta irritada.
  31. Bugambilia, para la tos.
  32. Toronjil, para la relajación.
  33. Gordolobo, como expectorante.
    plantas medicinales
    100 plantas medicinales que debes conocer y son muy efectivas|Canva
  34. Muicle, para mejorar la circulación.
  35. Estafiate, para los dolores de estómago.
  36. Poleo, para mejorar la digestión.
  37. Zacate de limón, para la relajación.
  38. Equinácea, como antiinflamatorio.
  39. Neem, para problemas de la piel.
  40. Boldo, para proteger el hígado.
  41. Pasiflora, para los nervios.
  42. Ajo, para mejorar el sistema inmune.
  43. Cebolla, como diurético natural.
  44. Canela, para controlar la glucosa.
  45. Clavo, para los malestares bucales.
  46. Cardamomo, para la digestión.
  47. Té verde, como antioxidante.
  48. Rosa mosqueta, para la piel.
  49. Melisa, para la relajación.
  50. Consuelda, para golpes.
  51. Té negro, para tener más energía.
  52. Siempreviva, para quemaduras leves.
  53. Zarzamora, para los síntomas de la diarrea.
  54. Hoja de guayaba, para infecciones estomacales.
  55. Tamarindo, para el estreñimiento.
  56. Chía, para la digestión.
  57. Avena, para la piel irritada.
  58. Cáscara de manzana, para la salud digestiva.
  59. Hierba santa, para la tos.
  60. Damiana, para tener más energía.
  61. Nopal, para el estreñimiento.
  62. Cáscara de granado, para parásitos.
  63. Moringa, como antiinflamatorio.
  64. Alfalfa, como diurético natural.
  65. Linaza, para el tránsito intestinal.
  66. Maca, para rendir más en el día.
    plantas medicinales
    100 plantas medicinales que debes conocer y son muy efectivas|Freepik
  67. Cedrón, para la relajación.
  68. Tártara, para la salud digestiva.
  69. Verbena, para el dolor de cabeza leve.
  70. Espino blanco, para el insomnio.
  71. Jamaica, como diurético natural.
  72. Flor de azahar, para los nervios.
  73. Sauco, para los resfriados leves.
  74. Jazmín, para la relajación.
  75. Cempasúchil, para la digestión.
  76. Mirra, como antiséptico.
  77. Sanguinaria, para la gripa.
  78. Aloe vera, para quemaduras leves.
  79. Acuyo, para la inflamación.
  80. Mejorana, para dolores musculares.
  81. Papaloquelite, para la inflamación.
  82. Romero rastrero, para mejorar la circulación.
  83. Laurel de la India, como expectorante.
  84. Borraja, para la inflamación leve.
  85. Zarzaparrilla, como antiinflamatorio.
  86. Hisopo, para la tos.
  87. Artemisa, para los cólicos menstruales.
  88. Cardo mariano, para proteger el hígado.
  89. Guaco, para la ronquera.
  90. Uña de gato, para la inflamación.
  91. Hierba del sapo, para la circulación.
  92. Palo azul, para proteger los riñones
  93. Té de limón, para la relajación.
  94. Lavandín, como relajante muscular.
  95. Bacopa, para mejorar la concentración.
  96. Kalanchoe, como antihistamínico.
  97. Hierba luisa, para la salud digestiva.
  98. Peonía, para los cólicos menstruales.
  99. Agrimonia, para los dolores leves de garganta.
  100. Trébol rojo, como antiinflamatorio.
Tags relacionados
Plantas
Salud y bienestar

Galerías y Notas Azteca UNO