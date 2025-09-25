¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito del Estado de México?

El cierre de año está cada vez más cerca, y lo anterior luce como el momento idóneo para que las familias salgan de la rutina y escapen a conocer lugares turísticos y hermosos al interior del país. En ese sentido, no está de más que conozcas el que es considerado el Pueblo Mágico más bonito del Estado de México.

Ubicado a tan solo unos minutos de la capital del país, Malinalco es reconocido como un Pueblo Mágico precioso tanto física como culturalmente hablando, por lo que es uno de los más reconocidos al interior del país. En ese sentido, ¿te has preguntado cuál es el gasto promedio de visitar este lugar? Si es así, quédate con nosotros.

¿Cuánto gastas en Malinalco, Pueblo Mágico del Estado de México?

Lo primero que debes saber es que, en esencia, el gasto que realices en este Pueblo Mágico radica de la cantidad de días que estés aquí, así como de los hoteles que escojas o la familia que te acompañe. Sin embargo, si existe un promedio real en función a entradas, alimentos o actividades diarias en dicho lugar.

MALINALCO

Se conoce como MALINALLI del náhuatl que significa hierba enredada o retorcida. pic.twitter.com/TICotAOdHl — Mercedes Díaz (@mechediazortega) July 24, 2025

Una comida, por ejemplo, podría costar entre 100 y 150 pesos, mientras que distintas actividades adicionales como museos o talleres artesanales pueden variar de 50 a 200 pesos. Finalmente, la entrada a la zona arqueológica de Malinalco también varía entre los 120 y los 260 pesos, gastos en los que también debes considerar el cobro por hoteles y el traslado desde la Ciudad de México o desde el punto en el que te encuentres.

¿Qué hace de Malinalco un Pueblo Mágico bello y espectacular?

Además de contar con un centro ceremonial prehispánico, este Pueblo Mágico suma una arquitectura colonial por demás espectacular, así como diversas artesanías entre las que destaca la talla en madera, una tradición que se mantiene viva y que ha perdurado durante los años.

Se trata, entonces, de un destino turístico que combina la belleza con la historia y la cultura, todo esto englobado en una naturaleza sin igual. Malinalco ofrece a sus ciudadanos la capacidad de explorar la riqueza que existe en México, así como sus distintos paisajes y la calidez de quienes radican en el mismo a través de sus capillas y museos.