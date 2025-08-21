7 diseños de uñas para el 15 de septiembre, para llevar la patria hasta en tu manicura

El mes patrio ya casi está aquí y, además de las banderitas, los antojitos y la música mexicana, también puedes mostrar tu espíritu nacional desde la punta de tus dedos. Las uñas se han convertido en un lienzo perfecto para presumir creatividad, y qué mejor ocasión que el 15 de septiembre para llevar diseños llenos de color, orgullo y estilo.

Te presentamos una selección de diseños de uñas para el 15 de septiembre, seguro que de la siguiente lista sale tu próxima manicura.

Diseños de uñas patrias para el mes de septiembre

1. Uñas de azúcar para 15 de septiembre

Además del mes patrio, esta idea fusiona dos tendencias: los elementos 3D y las uñas con textura. Sobre este último punto, tenemos un acabado que casi parece hecho de azúcar. El diseño casi nos da ganas de disfrutar un cafecito de olla con un pan dulce.

2. Explosión de color

Aquí tenemos una idea ejecutada con acrílico, que reúne elementos como un cactus con sombrero, flores y un elotito. Está lleno de color y coincide con el trend de las uñas maximalistas.

3. Recordando a Frida

Incluir símbolos que remiten a la cultura mexicana no necesariamente implica seguir la tendencia maximalista, y para muestra tenemos este diseño. En dos uñas hay una ilustración de Frida Kahlo, mientras el resto únicamente tiene las puntas pintadas de rojo.

4. Un giro a las uñas del 15 de septiembre

Normalmente cuando pensamos en uñas para 15 de septiembre, llegan a nuestro mente los colores de la bandera: verde, blanco y rojo. Sin embargo, hay mil maneras en que puedes innovar con tonalidades vivas y pasteles.

5. Minimalismo para el mes patrio

Incluso si quieres seguir los tonos más tradicionales para tus uñas en el mes patrio, puedes recurrir a un diseño minimalista con simples líneas entrecruzadas. Es sofisticado y representativo a la vez.

6. Uñas con la muñeca Lele

La muñeca Lele, originaria de Querétaro, no solo es una de las artesanías más representativas de México. También es un motivo decorativo muy popular en la manicura, por ser fácil de adaptar y bonito.

7. Uñas de talavera

Esta es otra manera de alejarse de los clásicos tonos patrios y, al mismo tiempo, hacer referencia a una de las artesanías mexicanas más reconocidas en todo el mundo: la talavera poblana.