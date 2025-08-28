Marianne Gonzaga aumenta el precio de sus colaboraciones en redes tras salir de la cárcel

El regreso de la influencer Marianne Gonzaga a las redes sociales sigue dando de qué hablar a la opinión pública tras el brutal ataque a la modelo Valentina Gilabert. Ahora, mientras regresa a su normalidad, la joven decidió incrementar el precio de sus colaboraciones en plataformas digitales.

Aseguran que Marianne Gonzaga no ha podido ver a su hija después de quedar en libertad Crédito: Instagram Marianne Gonzaga / @marianne_rc [VIDEO] El abogado Héctor Ponce asegura que José Said Becerril no ha permitido que Marianne Gonzaga vea a su bebé sin haber una orden de restricción.

El nombre de Marianne Gonzaga quedará grabado en la cabeza de muchos mexicanos, pero no por el contenido compartido en sus redes sociales, sino por haber atacado ferozmente a Valentina Gilabert en febrero pasado. Por el hecho, la influencer estuvo cinco meses en prisión, mientras que la víctima permaneció internada por dos semanas.

¿Cómo fue el regreso de Marianne Gonzaga a las redes?

A mediados de agosto, Marianne Gonzaga recobró su libertad tras haber herido gravemente a Valentina Gilabert en medio de un aparente ataque de celos. De inmediato, la joven influencer retornó a las redes sociales con un par de fotografías y un descargo por lo sucedido.

“Gracias a la vida por esta gran segunda oportunidad”, fue la primera frase que la influencer soltó en sus redes y en donde afirmó que tomaría ayuda profesional para “jamás volver a perderme”. Aunque las críticas no faltaron por parte de muchos internautas, Marianne Gonzaga remarcó: “No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo prometer que esta vez no voy a fallar”.

¿Marianne Gonzaga busca ganar más dinero por su exposición?

Mientras aún hay voces que critican el retorno de Marianne Gonzaga a las redes sociales, la influencer parece aprovechar la exposición que ha tenido tras el ataque perpetrado contra Valentina Gilabert. En sus plataformas, ha actualizado los precios de sus colaboraciones por lo que compartir contenido con ella ahora cuesta un poco más.

Esta decisión también ha sembrado críticas entre los internautas que entienden que la influencer aprovecha las heridas que le causó a la modelo para posicionarse en sus redes sociales. Marianne Gonzaga aumentó sus colaboraciones, que antes costaban desde 8,000 pesos en adelante, hasta los 137 mil pesos por lo que, dependiendo del paquete que se elija, tenerla como protagonista en videos ahora cuesta un poco más.