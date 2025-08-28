Así se vería Pedro Infante en 2025, según la inteligencia artificial

El pasado 15 de abril de 2025 se cumplieron 68 años de la muerte del exitoso actor y cantante, Pedro Infante. Su legado ha quedado en inmortalizado por lo que su música aún sigue siendo muy escuchada.

Ante esto es que la inteligencia artificial ha tomado cartas en el asunto y nos ha mostrado por medio de una imagen, cómo se vería Infante si aún siguiera con vida.

Así se vería Pedro Infante actualmente según la Inteligencia Artificial (IA)

A veces surge la dudad de cómo se vería tal persona si aún siguiera con vida. Para despejarla es que se utiliza a menudo la inteligencia Artificial como en este caso que nos muestra a un Pedro Infante de 107 años.

La herramienta Grok, nos devela a un Pedro Infante como un ancianito con rasgos envejecidos y un cabello blanco pero escaso. Su piel se ve arrugada y una figura frágil por la avanzada edad que tendría actualmente.

A su vez la inteligencia artificial ha manifestado que, “su icónica presencia, con bigote y sonrisa carismática, podría mantenerse en un estilo clásico, adaptado a su longevidad. Sin embargo, es difícil predecir con precisión su apariencia exacta, ya que dependería de su salud, estilo de vida y genética”.

¿Quién fue Pedro Infante?

En México no hay persona que no haya conozco a Pedro Infante. El cantante y actor nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Falleció en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, a los 39 años de edad.

Fue uno de los galanes de la Época de Oro del cine mexicano y actuó en más de 60 películas, entre las que se encuentran: Pepe El Toro, Ustedes los Ricos, Nosotros los Pobres, Un rincón cerca del cielo, Dos tipos de cuidado, Tizoc, entre otras.